Itaquá inaugura Areninha Vila Arizona e amplia atividades esportivas na cidade

A Prefeitura de Itaquaquecetuba inaugurou, nesta quinta-feira (4), a Areninha Vila Arizona. Com investimento de R$ 350 mil e área de 1.025 m², o local conta com quadra de gramado sintético, arquibancada e uma quadra de basquete de rua 3x3. A estrutura tem por objetivo levar mais qualidade de vida aos moradores do bairro, que ainda serão contemplados com uma pista de caminhada no local.

Participaram da cerimônia de inauguração alunos da E. E. Vila Arizona, alunos da Secretaria de Esporte e Lazer, moradores do entorno, vereadores, secretários municipais, a secretária estadual de Esportes, Helena Reis, e o prefeito Eduardo Boigues.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fabiano Oliveira, destacou a importância do novo equipamento que também vai receber atividades ao ar livre. "Hoje é um dia muito feliz. Sou apaixonado por esporte e por Itaquá. O bairro está sendo transformado, não apenas com esse equipamento, mas com outras melhorias como zeladoria e iluminação", disse.

Nascida em São José do Rio Preto, a secretária estadual de Esportes se emocionou ao relembrar que nasceu em um bairro parecido. "Fico muito feliz por todos os projetos realizados aqui em Itaquaquecetuba. O esporte ensina a ganhar, perder e superar desafios. Aqui as meninas e meninos vão não apenas praticar esportes, mas aprender lições de vida e de cidadania", comentou.

Em sua fala, o prefeito detalhou que o espaço vai complementar os projetos realizados nas escolas. "Não é apenas um campinho de futebol e uma quadra de basquete. Esse equipamento vai ajudar as escolas a formar nossas crianças e complementa a educação que começa em casa. O esporte é transformação e vamos trabalhar para levar isso para outros bairros."