Itaquá inaugura creche subvencionada e chega à 20ª unidade escolar entregue

Nesta quinta-feira (13), a Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou a Creche Subvencionada Vinícius Brito Ferreira, na Vila Rolândia. A unidade tem capacidade para atender 104 crianças de 0 a 3 anos e é a 20ª unidade escolar entregue desde o início de 2021.



O nome da creche foi escolhido em homenagem a um menino surdo que foi atropelado em frente à sua casa. Sua família esteve presente na cerimônia ao lado do prefeito Eduardo Boigues, da primeira-dama Mila Prates Queroz, da secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo, demais secretários e vereadores.



"Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento das habilidades motoras, sociais e emocionais. Essa é mais uma unidade que entregamos para a cidade e que foi preparada com muito carinho para atender as crianças", disse a secretária.



A creche possui cinco salas de aula, lactário, cozinha, dispensa, refeitório, playground, almoxarifado, área de serviço/lavanderia, sala dos professores, secretaria, direção, banheiro acessível e varanda coberta para recreação.



"Estou muito feliz de inaugurar a 20ª unidade escolar da nossa gestão. Estamos investindo muito na educação de Itaquá e nesta semana iniciamos a entrega das mochilas e dos kits de material. É mais qualidade no aprendizado e respeito com os pequenos", completou o prefeito.