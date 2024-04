Itaquá promove Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado

A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba vai realizar, neste sábado (13), o Dia D de vacinação contra a gripe. As aplicações vão ocorrer em 14 unidades de saúde e três pontos volantes. É necessário apresentar RG, CPF e cartão vacinal.



Nas UBSs, as aplicações serão das 8h às 16h. No Itaquá Park Shopping (estr. Mun. do Mandi, 1.205 - Jardim Adriane) das 10h às 16h, enquanto na praça Padre João Álvares, no Centro, e na Escola Técnica Estadual (Etec) de Itaquá (rua Cambará Orli, 866 - Jardim Miray) será das 8h às 16h.



Neste momento, o grupo prioritário é composto por crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores, indígenas, idosos de 60 anos ou mais e profissionais das forças de segurança e salvamento.



Pessoas com comorbidades, em situação de rua, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, portuários, profissionais do sistema prisional e socioeducativo, população carcerária e adolescentes sob medidas socioeducativas também podem se vacinar.



"A vacinação contra a gripe é uma medida fundamental para proteger a saúde da população, então o Dia D é uma oportunidade importante para ampliar a cobertura vacinal. Estamos empenhados em garantir que todos os grupos prioritários tenham acesso à vacinação de forma segura e eficiente", disse a secretária de Saúde, Ariana Julião.



"Essa é a chance do público-alvo contribuir para a proteção individual e coletiva contra a gripe. Vamos seguir incentivando a população elegível a participar desse dia ao lado dos nossos agentes de saúde", completou o prefeito Eduardo Boigues.



Endereço das UBSs



América (avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, 2.500); Caiuby (estrada dos Índios, 1.125); Jardim do Carmo (rua Jaú, 26); Josely (rua Floresta, 43); Maragogipe (rua Paulistania, 95); Marengo (avenida Gonçalves Dias, 651); Monte Belo (rua Arujá, 25); Morro Branco (rua Rio Grande do Sul, 585).



Nicea/Louzada (rua Diamante, 181); Odete (rua Visconde de Taunay, 270); Paineira (rua Serra do Paranapiacaba, 380); Pequeno Coração (rua Vasco da Gama, 346); Piratininga (rua Teófilo Braga, 147) e Fortuna (estrada do Campo Limpo, 658).