Itaquá reforça medidas para combater ameaças às escolas

No final de março, a Secretaria de Segurança Urbana, em parceria com a Secretaria de Educação, promoveu uma reunião junto ao Governo do Estado para definir estratégias de prevenção às ameaças e garantir que o ambiente escolar se mantenha seguro.

A reunião foi acompanhada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), polícias Civil e Militar, representantes das unidades de ensino municipais e estaduais, além de dirigentes de ensino. O encontro garantiu o envio de demandas municipais para o governo estadual.

"Nossa força-tarefa está reforçando práticas que já são realizadas desde o primeiro dia letivo na cidade. Nosso objetivo é instalar câmeras de monitoramento em todas as unidades de ensino da rede municipal e estamos estudando, de maneira integrada, a instalação de detectores de metais", pontuou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

Além dos projetos em estudo, foi criado um grupo por aplicativo de troca de mensagens para facilitar a comunicação entre as forças de segurança e as escolas, com diretores e representantes das unidades. Rondas da GCM em perímetros próximos às unidades de ensino também foram reforçadas.

Por parte da Secretaria de Educação, foi estabelecido que responsáveis pelos estudantes auxiliem nas medidas de segurança e observem as redes sociais dos filhos, verifiquem as mochilas diariamente a fim de evitar que objetos estranhos e alheios sejam levados para a escola e tomem cuidado na propagação de notícias falsas.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba montou uma força-tarefa para o combate às ameaças de ataque às escolas do município. Rondas, reuniões com técnicos da educação e segurança, palestras e comunicação direta com as unidades de ensino estão entre as principais ações promovidas pelo Executivo.