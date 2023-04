Itaquá registra queda de 80% no número de casos de dengue no primeiro trimestre

A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba registrou queda de 80,85% no número de casos de dengue confirmados no município. O levantamento considera janeiro a março de 2022, quando 47 casos foram comprovados, e o mesmo período deste ano, com nove casos.

Além da redução no número de casos confirmados, a pasta também identificou a diminuição de 41,74% nos casos suspeitos, passando de 103 nos três primeiros meses do ano passado para 60 neste ano.

A queda foi possível através do fortalecimento das campanhas de combate ao mosquito e das ações de prevenção à dengue e demais arboviroses (doenças transmitidas principalmente por mosquitos), que são permanentes no município.

Os trabalhos consistem no acompanhamento dos agentes comunitários e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que realizam bloqueios em regiões endêmicas e fazem o acompanhamento do índice larvário do vetor Aedes aegypti, além de ações educativas, controle de pontos estratégicos e fiscalização de possíveis focos.