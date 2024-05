Itaquá reinaugura área de lazer no Jardim Luciana

A Prefeitura de Itaquaquecetuba celebrou na quinta-feira (2) a reinauguração da área de lazer do Jardim Luciana. Com investimento de quase R$ 500 mil, fruto de uma parceria público-privada (PPP), o espaço teve a quadra poliesportiva revitalizada e agora conta com academia ao ar livre e playground.

Estiveram presentes na cerimônia representantes do bairro, moradores e autoridades municipais, incluindo vereadores, secretários e o prefeito Eduardo Boigues. O objetivo do equipamento é atender as necessidades recreativas e esportivas dos moradores.

Na ocasião, o secretário de Esporte e Lazer, Fabiano Novais, declarou sua satisfação com a inauguração, reiterando que o novo espaço será incorporado às iniciativas da secretaria. "A partir dessa reinauguração, o espaço é colocado em nosso mapeamento para receber ações. Tenho certeza que será bem aproveitado", destacou.

Em sua fala, o prefeito destacou o compromisso da gestão em transformar a cidade por meio da implementação de novos equipamentos. "Essa não é apenas mais uma área de lazer. Estamos falando de um novo equipamento público que está apto para receber eventos e está à disposição dos moradores para a prática de esportes e interação social", enfatizou.