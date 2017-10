Itaquá solicita recursos para área da habitação

O prefeito de Itaquaquecetuba, Mamoru Nakashima (PSDB), esteve em reunião, nesta quarta-feira (4), na Secretaria de Estado da Habitação para um encontro com o chefe da pasta, Rodrigo Garcia. O deputado estadual André do Prado (PR) e o secretário municipal de Habitação, Roberto Kimura, também participaram da agenda.

O objetivo do encontro foi solicitar mais investimentos na área da habitação em Itaquá. Mamoru ressaltou que a cidade necessita de mais unidades habitacionais para dar uma condição melhor às pessoas que vivem em área de risco ou estão aguardam a oportunidade de ter a sua casa própria. “Temos que tirar mais famílias que hoje moram em áreas de risco e dar oportunidades de um lar digno aos que buscam sua casa própria há anos. Saí muito satisfeito do encontro e em breve vamos ter ótimas notícias”, comentou o prefeito.

Em 2017 já foram entregues 612 unidades no Empreendimento Altos do Pinheirinho - Jardim Caiuby e em dezembro mais 840 apartamentos no Empreendimento Residencial Lebani serão entregues.

Segundo Mamoru, os investimentos em habitação irão continuar na cidade. “Estamos concluindo uma etapa importante para a Habitação em Itaquá. É um momento especial para o município, principalmente para essas pessoas que tanto sonham com a casa própria, por isso continuaremos trabalhando para buscar outros projetos de moradias que beneficiem o cidadão”, disse Mamoru.