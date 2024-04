Itaquaquecetuba inaugura Arena Lazer SP

Nesta segunda-feira (15), foi inaugurada em Itaquaquecetuba a Arena Lazer SP, no Jardim Altos de Itaquá. Com investimento de R$ 603 mil e área construída de 1.025 m², o local conta com quadra de gramado sintético, arquibancada e uma quadra de basquete de rua 3×3.

A estrutura tem por objetivo levar mais qualidade de vida aos moradores do bairro, que ainda serão contemplados com pista de caminhada, playground e academia ao ar livre, na segunda etapa do projeto, por contrapartida da prefeitura.

A cerimônia contou com a participação de moradores, vereadores, dos secretários de Governo e Obras, Marcello Barbosa, de Esporte e Lazer, Fabiano Novais, da secretária estadual de Esportes, coronel Helena Reis, do vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, e do prefeito Eduardo Boigues.

"A cidade de Itaquá tem caminhado a passos largos quando se trata de esporte. Isso porque temos um governo que se importa com isso. Sempre sonhei com a cidade disputando campeonatos em alto nível e hoje é realidade", disse o secretário municipal de Esporte e Lazer.

Essa é a segunda arena esportiva entregue em Itaquá dentro do programa em parceria com o governo estadual. A primeira foi em maio de 2023 e está localizada no Jardim Arizona. Além dos equipamentos, a cidade vem ampliando os esforços e investimentos no setor.

“Esse é um projeto grandioso e não é pelos metros quadrados. É grandioso pelas oportunidades que traz, um presente para as pessoas do bairro. A arena vem com essa proposta de trazer a infraestrutura para mais perto de quem precisa", destacou a secretária estadual.

“É importante que Itaquá continue prosperando e progredindo. Esses investimentos reforçam o compromisso que eu tenho com a cidade de Itaquá e com a população daqui", comentou o deputado federal, que destinou a emenda.

Em sua fala, o prefeito detalhou que o espaço complementa os projetos realizados pela gestão. "Itaquaquecetuba agradece o investimento e apoio às práticas esportivas. Até pouco tempo, esse lugar estava abandonado e hoje estamos entregando uma estrutura completa", completou.