Jorge Amarob é homenageado em espetáculo multimídia no Theatro Vasques

No dia 10 de setembro, quarta-feira, das 19h30 às 21h30, o Theatro Vasques será palco do espetáculo multimídia "A História Não Se Apaga: Uma Homenagem a Jorge Amarob", evento que integra a Semanada do PTAC - Práticas e Técnicas para as Artes Cênicas, uma iniciativa pedagógica do Instituto de Teatro Brasileiro (ITB).

Idealizado como Trabalho de Conclusão de Curso dos alunos de Produção Cultural, Técnicas de Palco, Luz e Som, o projeto tem como proposta principal valorizar o patrimônio artístico regional, aliando arte, memória e formação. A homenagem marca a primeira edição de uma série de eventos dedicados a reconhecer artistas do Alto Tietê que deixaram legados importantes para a cultura local.

Um tributo a Jorge Amarob

Nesta edição, o artista homenageado é Jorge Amarob, um nome fundamental da cena cultural mogiana. Ele foi diretor teatral, escultor, pintor, performer e ativista cultural. Sua atuação intensa e multifacetada influenciou gerações de artistas e ajudou a formar a identidade artística de Mogi das Cruzes e do interior paulista.

O espetáculo é uma experiência artística integrada, unindo performance, música, artes visuais e dança. A programação inclui a exposição de parte do acervo pessoal do artista, com quadros e peças inéditas e já conhecidas de Jorge Amarob.

Mais que uma homenagem individual, o evento representa um marco na preservação da memória cultural regional e propõe reflexões sobre a importância do reconhecimento público à arte produzida fora dos grandes centros urbanos.

Formação, cultura e resistência

A Semanada do PTAC não é apenas uma apresentação artística. Trata-se de uma ação formativa que integra diversos cursos do ITB e estimula a criação coletiva entre estudantes e professores. Além disso, o projeto alinha-se às políticas públicas de descentralização cultural, promovendo acesso gratuito e qualificado à arte contemporânea.

A proposta inclui ainda a produção de registros audiovisuais e a catalogação da obra de Jorge Amarob, com o objetivo de perpetuar seu legado e torná-lo acessível ao público.

Serviço:

Espetáculo Multimídia "A História Não Se Apaga: Uma Homenagem a Jorge Amarob"

Data: 10/09 (quarta-feira)

Horário: Das 19h30 às 21h30

Local: Theatro Vasques – R. Dr. Corrêa, 515, Centro, Mogi das Cruzes - SP

Ingressos gratuitos via Sympla

Classificação etária: Livre

Sobre o ITB

O Instituto de Teatro Brasileiro é uma instituição dedicada à formação de artistas nas áreas de produção cultural, teatro, técnicas de palco, luz e som. Com foco em práticas pedagógicas integradas, o ITB visa democratizar o acesso à arte, fomentar a cena cultural regional e formar profissionais qualificados para o setor cultural.