Jovem de 17 anos de Ferraz desaparece em praia de Bertioga

Felipe do Santos, de 17 anos, desapareceu na praia Cantão do Indaiá, no Jardim Santa Tereza, em Bertioga, nesta segunda-feira (25). O jovem mora em Ferraz e tinha ido à praia quando segundo informações ele desapareceu no mar. No momento, a família está procurando informações sobre as buscas.

A tia do menino, Jessica dos Santos, disse que a família não tem informações sobre as buscas. “No momento ninguém nos dá nenhuma informação e estamos por conta própria correndo atrás de detalhes”, explica.

Caso alguém tenha informações sobre o jovem ligue para Jessica: (11) 97881-3673