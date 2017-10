Jovens com idades entre 16 e 21 anos podem se inscrever para concurso público da CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está com inscrições abertas para o concurso público para Aluno Aprendiz, no curso Técnico de Manutenção de Sistema Metroferroviário. São 45 vagas e os candidatos devem se inscrever até terça-feira (17). O valor da matricula é de R$ 15,70 e pode ser pago em qualquer agência bancárias. A companhia frisa que os interessados devem ter idade entre 16 e 21 anos, nascidos no período entre 01/02/1996 e 01/02/2011, e terem concluído o Ensino Médio.

Com duração de 24 meses, o curso contempla a fase de formação técnica e de prática Profissional. Os alunos aprendizes recebem, no primeiro ano, uma bolsa de estudos que corresponde a um salário mínimo e, no segundo ano, a bolsa de estudo passa para um salário mínimo e meio.

O curso será ministrado, de segunda a sexta-feira, no Centro de Formação Profissional Eng° James C. Stewart, mantido pela CPTM, em convênio com o Senai. As aulas técnicas ocorrerão das 7h às 11h e das 12h às 16h. Na fase das aulas práticas, o horário será das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O objetivo do curso Técnico de Manutenção de Sistemas Metroferroviário é habilitar profissionais para manter os sistemas eletroeletrônicos e mecânicos do transporte metroferroviário e desenvolver soluções de acordo com normas e procedimentos técnicos, de segurança e ambientais. Os alunos poderão ser contratados na CPTM, caso sejam aprovados em todas as fases do curso.

As inscrições devem ser efetuadas pelo site da RBO Concursos até 17 de outubro de 2017. Após preencher o formulário de inscrição, o candidato terá de imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 15,70, em qualquer agência bancária.

Seleção

A prova classificatória de Conhecimentos Teóricos será realizada no dia 29 de outubro, com duração de três horas. O teste vale 100 pontos e será composto por 50 questões de múltipla escolha: 20 de Língua Portuguesa; 20 de Matemática e 10 de Atualidades. Cada questão vale dois pontos e terá cinco alternativas, sendo apenas uma correta.

O gabarito preliminar da prova será divulgado pela Internet no site www.rboconcursos.com.br,? a partir do dia seguinte à aplicação da prova. Já o gabarito oficial da Prova de Conhecimentos Teóricos será divulgado a partir do dia 6 de maio.

Posteriormente, os classificados na Prova de Conhecimentos Teóricos realizarão a Avaliação de Perfil Profissional, que é eliminatória. Os candidatos aprovados serão convocados para Avaliação Médica e a admissão está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2018.