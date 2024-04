Lar Batista de Mogi das Cruzes realiza "Dia Batista de Ação Social 2024" no sábado (6)

A unidade de Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, realiza no próximo sábado (6) a edição 2024 do “Dia Batista de Ação Social”. O evento, com entrada franca, será das 9 às 16 horas. A programação acontecerá na sede da entidade, no distrito de Brás Cubas.

O público que comparecer terá acesso a atendimentos de saúde (aferição da pressão arterial e teste de glicemia); consultoria e orientação jurídica; atendimento psicológico; campeonato esportivo; apresentações de danças; música ao vivo com louvor e adoração; megabazar com itens novos e seminovos, além de corte de cabelo gratuito para homens, entre outras ações.

A abertura do evento será às 9h, no espaço cultural da entidade. Na ocasião, a mensagem devocional será ministrada pelo pastor Laércio Barbosa (Igreja Batista Canaã, do Jardim das Oliveiras, em São Paulo / SP). O público poderá almoçar no local a partir do meio-dia. O almoço custará R$ 25 (por pessoa). Às 14h haverá uma plenária da União Feminina Missionária Batista do Brasil (UFMB) da Associação Batista Metropolitana Leste (Abamel).

A coordenadora da unidade de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Célia Regina Ferreira, explica a importância do evento. “Muitos não conhecem as ações sociais promovidas pelas igrejas em geral. Nós, batistas, utilizamos o mês de abril para divulgação dos serviços existentes, mas também como forma de incentivo para que, por meio de voluntários, exista a transformação e justiça social que tanto se exigimos dos governantes. Cremos que essa transformação começa a partir de cada um de nós, primeiro de forma individual e depois coletiva”, disse.

O Lar Batista de Mogi fica na Rua Schwartzmann, 1000, em Brás Cubas, perto da Escola Estadual Galdino Pinheiro Franco.

Sobre o Lar Batista

O Lar Batista de Crianças foi criado por um grupo de mulheres, líderes nas igrejas Batistas do Estado, em 17 de janeiro de 1941, durante a segunda Guerra mundial. Inicialmente com a abertura de um orfanato sediado em Campinas, sendo transferido para Mogi das Cruzes em 1944 em um casarão situado à Rua São João nº 652, neste local abrigava dezenas de crianças, com a devida orientação escolar e profissional.

Em 1963 foi construído um segundo espaço, o amplo abrigo no bairro de Campo Limpo, situado à Rua Dr. Hugo Lacorte Vitale, nº 521, São Paulo. Já em em 1981 foi inaugurado os atuais serviços em Mogi das Cruzes, na rua Schwartzmann, 1000. O Lar Batista acolhe, educa e capacita crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade bio-psico-social-espiritual, entre 0 a 17 anos e 11 meses, além de uma Instituição de Longa Permanência de Idosos, no bairro de Jundiapeba, chamado de Recanto Bernardo. Está presente em sete municípios, atendendo a mais de 1,5 mil crianças em creches, abrigos e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos (contraturno escolar). Possui caráter totalmente filantrópico e princípios cristãos batistas.