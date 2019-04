Lei do Jovem Aprendiz e Gabinete Virtual são destaques em balanço de Bertaiolli

A proposta de modernização da Lei do Aprendiz deverá ser apresentada nos próximos dias no Congresso Nacional. O projeto tem como objetivo a ampliação do programa para que cerca de cinco milhões de adolescentes, em todo o País, tenham a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, enquanto continuam a estudar.

A informação é do deputado federal Marco Bertaiolli, que fez um balanço dos 70 dias de atuação, em Brasília, e lançou o Gabinete Virtual (www.marcobertaiolli.com.br) para ampliar o acesso e dar maior transparência ao mandato.

“Esta semana deveremos concluir os estudos e o projeto para modernizar e ampliar a Lei do Aprendiz para que jovens a partir de 14 anos possam dividir seu tempo entre a escola e o trabalho, traçando o futuro e abrindo os novos horizontes”, destacou o parlamentar, que já tem um amplo trabalho nesta área junto à Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). A ideia é que os microempreendedores individuais (MEIs) e as pequenas empresas possam contratar aprendizes, de 16 a 24 anos.

Para o deputado, a junção da Educação e do acesso ao mercado de trabalho garantirão as mudanças sociais que tanto se almeja. “Não se pode falar em crescimento e desenvolvimento econômico e social com tantos jovens e adolescentes perdidos, sem saber o que fazer da vida”, avaliou.

Há 70 dias no Congresso Nacional, ocupando pela primeira vez o cargo de deputado federal, Bertaiolli reservou a manhã desta sábado (13) para fazer o balanço do trabalho.

Mostrou, por exemplo, reuniões que teve no Ministério da Saúde e na Secretaria Estadual de Saúde para discutir a rede integrada de serviços, modelo que implantou em Mogi das Cruzes e que agora quer expandir para outras regiões. “Também fazemos parte da Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas”, salientou o deputado, que integra, ainda, a Comissão de Seguridade Social e Família.

A Comissão é responsável por analisar projetos nas áreas da Saúde, como as mudanças no Sistema Único de Saúde (SUS), da Assistência Social e das Pessoas com Deficiência. O grupo parlamentar de trabalho é considerado um dos mais importantes do Congresso Nacional. “Todas as grandes mudanças nestas áreas, que resultam em políticas públicas para melhoria da qualidade de vida das pessoas, passam por esta comissão”, destacou Bertaiolli.

FIM BALDEAÇÃO

O fim da baldeação em Guaianases ganhou um capítulo à parte na apresentação feita pelo próprio deputado para mais de 150 pessoas de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê e do Vale do Paraíba. “Acabamos com um problema que se arrastava há 19 anos”, disse. “Demos um fim ao sofrimento de milhares e milhares de pessoas que precisavam enfrentar todos os dias aquele transtorno”, disse Bertaiolli.

Desde a última terça-feira, dia 9, quem sai de Mogi segue direto até a Luz. “Na volta, a cada 8 minutos sai um trem da Luz até Mogi e a cada quatro minutos um até Guaianases”, explicou.

O próximo passo, segundo o deputado, é a reforma e a modernização das estações de Jundiapeba, Braz Cubas, Estudantes, e Central (Mogi das Cruzes). “Concluído todos estes investimentos, a etapa seguinte é o trem chega até Cezar de Souza, um dos maiores distritos de Mogi”, adiantou.