Linha 11-Coral terá trecho interditado temporariamente para a passagem do Tatuzão da Linha 2-Verde

Em uma ação conjunta para garantir a segurança dos passageiros e a continuidade das obras de expansão da Linha 2-Verde, o Metrô de São Paulo e a CPTM informam que a Linha 11-Coral terá operação especial entre os dias 29 de dezembro e 7 de janeiro de 2026, com a interdição do trecho entre Corinthians-Itaquera e Tatuapé e o uso da Linha 3-Vermelha, que terá as integrações abertas nestas estações como alternativa.

Além da interdição, a partir do dia 21 de dezembro, a Linha 11-Coral da CPTM terá velocidade reduzida nas proximidades da Penha, para a preparação das atividades que vão bloquear as vias nos dois sentidos na semana seguinte. Essa cautela no local não impactará significativamente o tempo total de viagem para os passageiros, pois os trens poderão compensar a velocidade nos trechos seguintes.

Para apoiar a operação da CPTM neste trecho com velocidade reduzida, as integrações gratuitas com a Linha 3-Vermelha nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé estarão abertas integralmente. Para quem utiliza o trecho leste da Linha 11-Coral (de Guaianases a Estudantes), a Linha 12-Safira (Brás-Calmon Viana) também é uma opção, com transferências nas estações Calmon Viana e Tatuapé.

A interdição é necessária para permitir a passagem da tuneladora Shield (Tatuzão) que vai escavar e construir parte dos túneis da ampliação da Linha 2-Verde. Esta alteração foi planejada para acontecer durante o período de férias de fim de ano, quando há uma diminuição de 40% no fluxo de passageiros, reduzindo os impactos na circulação.

Operação da Linha 11-Coral e alternativas

21/12 a 28/12: Velocidade reduzida na Linha 11-Coral, na região da Penha; não impactará significativamente no tempo total de viagem; transferências abertas para a Linha 3-Vermelha nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé a partir das 4h40 e ao longo de toda a operação comercial.

29/12 a 07/01: A Linha 11-Coral terá sua operação dividida, com os trens circulando normalmente de Estudantes a Corinthians-Itaquera e de Tatuapé a Palmeiras-Barra Funda; não haverá circulação de trens entre Corinthians-Itaquera e Tatuapé.

De 29 a 31/12 e de 05 a 07/01: Reforço de atendimento aos passageiros adotando Operação PAESE com ônibus gratuitos nos horários de pico, fazendo o trajeto Tatuapé e Corinthians-Itaquera pela Radial Leste.

Alternativa: Os passageiros devem desembarcar nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé, utilizando a integração gratuita destas estações com a Linha 3-Vermelha do Metrô para prosseguir viagem, podendo retornar à Linha 11-Coral em qualquer uma dessas estações. Essas conexões estarão abertas a partir das 4h – mesmo horário de abertura da CPTM – durante toda a operação comercial.

Para garantir a alternativa aos passageiros, os trens da Linha 3-Vermelha vão circular somente no trecho entre Corinthians-Itaquera e Tatuapé entre 4h e 4h40. A partir das 4h40, a Linha 3-Vermelha opera em toda a extensão. Lembrando que a estação Brás também possui integração gratuita entre essas duas linhas, servindo como opção. Uma alternativa é a Linha 12-Safira, com integrações com a Linha 11-Coral nas estações Calmon Viana, Tatuapé e Brás.

Por que a interdição é necessária?

A utilização da tuneladora para a construção dos túneis exige mais cuidados no início da escavação, especialmente ao passar sob estruturas ferroviárias operacionais. Neste período inicial, a máquina atravessará áreas de solo arenoso com cobertura baixa com a “câmara de escavação aberta”. Ou seja, o Tatuzão parte com seu compartimento que fica atrás da roda de corte vazio e vai se enchendo de terra, adquirindo pressão, até ficar totalmente pressurizado, auxiliando na estabilização do solo ao longo do restante dos trabalhos.

O local de início da escavação está imediatamente ao lado da Linha 11-Coral, no trecho da futura estação Penha. É justamente este o ponto crítico que demanda mais cautela e restrição de circulação no entorno das obras. Como medida de segurança, o trecho operacional da via férrea será desativado, com monitoramento contínuo do solo para atuação em qualquer mínimo sinal de alteração.

Esse processo é usualmente aplicado em qualquer etapa inicial de escavação de trechos pelos tatuzões e envolve equipes de prontidão em regime de contingência para garantir a segurança estrutural e dos envolvidos. Após passar pelo trecho da Linha 11-Coral, a tuneladora adquire a pressão para prosseguir com mais estabilidade com destino ao VSE (Poço de Ventilação) Soares Neiva, localizado antes da futura estação Aricanduva.

Por que essa obra é realizada?

A passagem do Tatuzão é parte das obras de ampliação da Linha 2-Verde, que nesta primeira etapa vai ganhar um novo trecho da Vila Prudente até a Penha, com 8 km e oito novas estações. Além desta nova extensão, a obra compreende a construção de uma nova estação para a Linha 11-Coral, na Penha. Todo esse empreendimento vai beneficiar diretamente a mais de 300 mil pessoas por dia, além de oferecer novas opções de deslocamento, facilitando o trajeto do extremo leste às demais regiões da cidade e redistribuindo o fluxo de passageiros, especialmente nas linhas 3-Vermelha e 11-Coral.