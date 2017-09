Linha 11 tem problemas pelo segundo dia consecutivo e afeta 700 mil passageiros

Atualizado às 14h41

Os mais de 700 mil passageiros, que utilizam diariamente a linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), estão enfrentando problemas nesta sexta-feira (29). Os trens circulam com maior tempo de parada e velocidade reduzida. Até o momento, a empresa não divulgou quando a situação será normalizada. Este é o segundo dia consecutivo que o problema atinge a região.

Os trens estão circulando com maior tempo de parada e redução de velocidade entre as estações Antônio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos. O DS apurou que o problema acontece por conta de furtos de cabos, ocorrido em Ferraz. A assessoria de imprensa da companhia confirmou a razão da lentidão, e complementou que dizendo que técnicos da manutenção trabalham para restabelecer o sistema. E complementou que os usuários estão sendo avisados por avisos sonos nos tres e estações, do aplicativo e das redes sociais.

Outro caso

Na quinta-feira (28), a lentidão ocorreu, na Linha 11, entre as estações Luz e Guaianases. O problema aconteceu por conta do descarrilamento de um trem de passageiros vazio na área de manobra da Estação Luz. O incidente danificou os trilhos. Os técnicos da companhia trabalhavam para sanar o problema e normalização a situação.