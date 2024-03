Lista do Novo PAC traz obras de escolas, creches, habitação e infraestrutura no Alto Tietê

O Novo PAC vai atender 22 obras divididas entre as dez cidades do Alto Tietê. As obras são relacionadas à educação, saneamento básico e habitação. Os dados constam no sistema do Novo PAC e foram analisados pelo DS nesta segunda-feira. Os valores de cada obra não foram citados.

O Novo PAC é um programa de investimentos coordenado pelo governo federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Todo o esforço conjunto é para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda, e reduzindo desigualdades sociais e regionais.

Cidades

Mogi das Cruzes conta com mais obras atendidas pelo PAC. Serão cinco projetos executados no município.

Duas para habitação, com a retomada e conclusão de um conjunto do Minha Casa Minha Vida, e a construção de um novo empreendimento.

A cidade também terá a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Jundiapeba, melhoria da Estação de Tratamento de Água do Centro e ampliação do SAA de César.

Itaquá e Suzano aparecem em seguida com três obras contempladas, cada.

Em Itaquá serão duas obras do Minha Casa Minha Vida, onde uma será a conclusão de uma obra e outra para início de um novo conjunto.

Já Suzano terá também duas obras do Minha Casa Minha Vida, mas também a retomada de creches e escolas.

Com duas obras contempladas aparecem Arujá, Ferraz, Guararema e Poá.

Em Arujá são obras voltadas para construção de habitação e ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.

Já em Ferraz serão obras do Minha Casa Minha Vida e retomada de creches e escolas. Em Guararema também são obras de habitação de creches.

Em Poá as obras são de habitação, para conclusão e início de nova.

Por fim, Biritiba, Salesópolis e Santa Isabel aparecem com uma obra.

Em Biritiba trata-se de obras para retomada de escolas e creches.

E em Salesópolis e Santa Isabel são para aproveitamento das águas do Rio Itapanhaú.

País

O Novo PAC vai investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo R$ 1,4 trilhão até 2026 e R$ 320,5 bilhões após 2026.