Lojas vão abrir 2,4 mil vagas temporárias para o Dia das Mães

O número de contratações temporárias para o Dia das Mães em 2024 deve ser de 2,4 mil, segundo informou o Sindicato do Comércio Varejista do Alto Tietê, o Sincomércio. O número, porém, deve ser menor em relação ao ano passado quando a foram 3 mil contratações realizadas.

A explicação para a queda se dá pelos juros elevados e o endividamento dos consumidores do Alto Tietê, fatores que também devem ocasionar em uma redução nos valores das vendas.

“Isso diminui o poder aquisitivo. Os consumidores acabam optando por comprar produtos mais baratos. Eles têm a intenção de pagar suas dívidas, acarretando na diminuição na compra por presentes”, explicou o presidente do Sincomércio, Valterli Martinez.

Para minimizar este impacto, o presidente da entidade recomenda que os comerciantes trabalhem com opções de descontos para o pagamento e uma estratégia para expandir as vendas para outros municípios.

“É uma forma de conseguir uma recuperação dessa perda”, disse.

PESQUISA

Uma pesquisa de intenção de compras realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), as lojas de vestuário, calçados e acessórios devem obter a maior fatia das vendas varejistas, destacando a elevação da procura por presentes com preços menores. Contudo, se o resultado das vendas do Natal se mantiverem, a confederação estima uma queda no valor ticket médio de compra. No ano passado, em média, o valor foi de R$ 350,00 em 2023.

Neste ano, a previsão é de, aproximadamente, R$ 295,00.