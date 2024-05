Luciano Suassuna e Wilson Pedroso lançam livro sobre estratégias para campanhas eleitorais

O Brasil terá, neste ano, mais de 500 mil candidatos concorrendo a 67.800 cargos eletivos, em todos os municípios. Uma eleição municipal envolve diretamente um a cada 100 eleitores, incluindo assessores e cabos eleitorais. Esse apaixonante universo das disputas políticas acaba de ganhar o primeiro livro a organizar, com método e clareza, as diversas etapas necessárias para o sucesso de uma candidatura.



Com lançamento previsto para o dia 6 de maio, na Livraria da Vila, no Shopping Higienópolis, a partir das 18 horas, a obra “Vencer a Eleição – Como construir uma campanha competitiva, do planejamento à vitória” (Geração Editorial, 160 páginas, R$ 64,00), de Luciano Suassuna e Wilson Pedroso Jr., ambos com larga experiência em disputas eleitorais, é indispensável para candidatos, assessores e dirigentes partidários que estarão envolvidos na campanha municipal deste ano. Mas o trabalho vai muito além de ser um eficiente manual para candidatos.

“Vencer a Eleição” envolve e surpreende, levando o leitor a viver a adrenalina, a tensão e a emoção das campanhas eleitorais. Embasados em dados históricos e exemplos práticos, Suassuna e Pedroso mostram que eleição é paixão e organização. “A disputa eleitoral mede sua capacidade de convencer os outros, de encantar e de criar um elo mágico, simples e emocional, num processo que é complexo, técnico e muito mais racional do que parece”, dizem os autores.



Escrito de forma simples e direta, conversando com o leitor, quase como se estivessem numa resenha entre amigos, os autores detalham, em nove capítulos, cada etapa de uma campanha: a definição da candidatura, as redes sociais, o marketing, financeiro, jurídico, agenda e eventos, por exemplo. Qual a importância de cada um? Em que momento montar cada etapa? Quais pontos merecem a atenção e o acompanhamento do próprio candidato? Ao mesmo tempo, recheiam cada etapa com exemplos e comparações que transportam o (e)leitor para os diversos momentos de uma campanha eleitoral.



Ao lado disso, o livro traz uma série de informações históricas sobre política e eleições. Explica, por exemplo, como a motivação do voto foi mudando ao longo do tempo, até ingressarmos na atual fase de hiperpolarização eleitoral, com valores identitários sendo cada vez mais relevantes. “Vencer a Eleição” também consolida dados de campanhas, mostrando, por exemplo, os custos das candidaturas e das eleições. O livro detalha, em cifras, o protagonismo dos investimentos em redes sociais. Desde 2022, Facebook e Google se tornaram os maiores prestadores de serviços eleitorais no Brasil, recebendo juntos R$ 250 milhões. Em comparação com 2018, a receita eleitoral do Google cresceu 17 vezes e do Facebook mais de 5 vezes. “Na era digital, ou você se liga, ou já perdeu a eleição”, dizem os autores.