Lula visita Ferraz de Vasconcelos nesta segunda-feira

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará Ferraz de Vasconcelos na próxima segunda-feira (15). O encontro com movimentos sociais, sindicais e líderes políticos está previsto para acontecer às 14 horas, no espaço Montreal Eventos. O compromisso foi confirmado pela organização do Partido dos Trabalhadores (PT) de Ferraz e faz parte da caravana Grande São Paulo, que também passará por Guarulhos no mesmo dia.

De acordo com o secretário da organização, Luiz Henrique Isidoro Gabriel, o ex-presidente segue com a caravana pelo País para esclarecer dúvidas da população quanto às acusações levantadas pelas operações "Lava Jato", "Zelotes" e "Janos", da Polícia Federal (PF). "É o momento para esclarecer acusações infundadas, deixar claro o outro lado da história e falar dos oitos anos de mandato", disse.

O encontro se trata de uma plenária com movimentos sociais, sindicais e lideranças políticas do PT no Alto Tietê, aberta ao público geral ferrazense. Já às 18 horas, Lula seguirá para um evento do mesmo formato em Guarulhos.

Gabriel destaca que o petista foi recebido em Ferraz anteriormente, em 1985, e depois já como presidente em 2006. Contudo, está é a primeira vez que lidera uma plenária na cidade. "A gente trabalha com a expectativa de 700 a mil pessoas no salão. Toda visita dele chama muita atenção da região".

Os deputados Carlos Zarattini (PT) e Alencar Santana (PT) estão entre os nomes confirmados para acompanhar a visita, além dos vereadores mogianos Iduigues Martins (PT) e Rodrigo Valverde (PT), do presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores (CUT) Douglas Izzo e dos presidentes dos diretórios petistas da região. A presença da senadora e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann é esperada, mas ainda não foi confirmada.

Adiamento

A visita de Lula ao Alto Tietê foi adiada por duas vezes neste semestre. Em agosto, a expectativa era de que o ex-presidente fosse à sede da Associação dos Produtores Rurais de Jundiapeba e Região (Aprojur), e posteriormente participaria de reunião em Ferraz, além de palestra na Universidade Federal de Guarulhos. Contudo, o encontro foi cancelado por incompatibilidade de agenda e a previsão era de que acontecesse em setembro, mas também não ocorreu.