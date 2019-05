Mães da Vila Jaú recebem kit do Projeto Gestante

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), participou nesta terça-feira, 21, de mais uma ação do Projeto Gestante, que contemplou mamães com um kit contendo utensílios para os seus bebês. A entrega aconteceu no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila Jaú. O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves e sua equipe coordenaram a atividade.

Durante o evento, Gian Lopes parabenizou futuras mamães pelo momento especial de suas vidas e reforçou que a administração municipal está preocupada em proporcionar uma melhor qualidade de vida para população e, na ocasião, ressaltou a obra do Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança, que está sendo construído na Vila Açoreana. “Vamos oferecer às crianças poaenses o melhor atendimento infantil de toda a região, com equipamentos modernos e profissionais de ótima qualidade”.

O Projeto Gestante tem como objetivo o fortalecimento de vínculo entre a futura mãe e o bebê, por meio de assistência social e psicológica, conscientização da importância do pré-natal e atividades oferecidas por meio de um curso que contém 16 encontros.

Os kits oferecidos para as mamães contam com banheira, manta, carrinho de bebê e produtos de higiene pessoal. Segundo o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, a cada curso ministrado sua pasta, em parceria com o Fundo de Solidariedade, procura aprimorar as atividades.