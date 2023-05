Maio Vermelho: período é de conscientização e prevenção do câncer de boca

O Maio Vermelho é um período importante de conscientização e prevenção do câncer de boca e orofaringe. A doença, geralmente diagnosticada em fase avançada, é grave e pode levar à morte. A Associação Paulista dos Cirurgiões-Dentistas Regional de Mogi das Cruzes (APCD-RMC) faz um alerta importante para que, ao menor sinal de alterações na boca, os pacientes procurem por atendimento odontológico.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que a cada ano sejam diagnosticados no Brasil cerca de 15 mil novos casos de câncer de boca e orofaringe. Ele ocorre com mais frequência na língua, amígdalas, gengivas e assoalho da boca. Mas também podem ocorrer nos lábios, céu da boca, glândulas salivares e outros pontos da cavidade bucal.

“Os sintomas do câncer de boca geralmente são discretos nas fases iniciais da doença. Por esse motivo, muitas vezes os pacientes demoram a procurar pelo atendimento. Mas este é um erro grave porque atrapalha o tratamento. O rápido diagnóstico pode salvar vidas”, destaca o presidente da APCD-RMC, Paulo Henrique Marques de Oliveira.

Geralmente, os sintomas iniciais da doença incluem manchas brancas ou vermelhas na mucosa, lesões que não cicatrizam após 15 dias, rouquidão e aumento de volume em regiões da boca, cabeça e pescoço. Por este motivo, é muito importante que os pacientes realizem visitas frequentes aos cirurgiões-dentistas.

“Os cirurgiões-dentistas são os profissionais aptos a realizar o diagnóstico do câncer de boca e orofaringe. Ele tem condição de identificar os sintomas, ainda que em fase inicial, e fazer o correto encaminhamento do paciente ao exame de biopsia e, em caso de confirmação do tumor, ao tratamento adequado”, alerta Paulo Oliveira.

Fatores de risco

Os homens são mais propensos ao câncer de boca, sendo responsáveis por cerca de 2/3 dos casos no Brasil. Os principais fatores de risco para doença são: tabagismo, ingestão de bebidas alcoólicas, exposição ao sol e exposição a determinadas poeiras industriais.

“A principal arma contra o câncer é a prevenção e o Maio Vermelho é um momento importante de conscientização. Abandonar hábitos de risco e manter uma boa higienização da boca são fatores fundamentais no combate à doença”, conclui o cirurgião-dentista.