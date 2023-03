Maior encontro itinerante da advocacia paulista chega ao Alto Tietê

A Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB SP) promove, no próximo dia 31 de março, em Guarulhos, a segunda Conferência Regional da Advocacia de 2023 (#CRADV23). O evento será realizado no Centro Universitário Fig-Unimesp, com a participação de oito subseções: Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano. Somente essa região reúne mais de 14 mil profissionais inscritos na Seccional.

Ao todo, serão 14 encontros por todo o Estado, mais de 220 palestrantes e sete “trilhas de aprendizagem” para diversos públicos do universo jurídico: advogados e advogadas, jovem advocacia, estudantes de Direito, além de diretores e colaboradores da OAB SP, incluindo todas as suas subseções.

O presidente da OAB Guarulhos, Abner Alves Vidal, fala sobre a importância para o Alto Tietê em receber a 2ª CRADV23: “A Conferência da Advocacia é um evento de extrema importância para o cenário jurídico da região. Além de promover a troca de conhecimentos e experiências entre os profissionais da área, com vários painéis com grandes nomes do Direito, além de oficinas de trabalho, o encontro também trará diversas opções de lazer e bem-estar para os participantes, como food trucks e serviços de massagem. Destaco, ainda, a realização gratuita de exames de saúde, reforçando o compromisso da Seccional e da CAASP [Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo] com a qualidade de vida. Convido a todos a participarem desta grande celebração da advocacia, em nossa cidade”.

Em um novo formato e promovido pelo Universo OAB SP – composto pela Seccional, subseções da Ordem paulista, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), Escola Superior da Advocacia (ESA) e OABPrev-SP –, o encontro terá discussões voltadas para temas relacionados à transformação do mercado jurídico e das relações sociais, em especial, com o advento da adoção de novas tecnologias, fomentando outras formas de trabalho.

“Planejamos as Conferências Regionais da Advocacia em um modelo que acompanha as mudanças do mundo, que ocorrem em nível exponencial, ao permitir acesso a grandes nomes da advocacia, divulgando temas que impactam diretamente a classe, além de promover uma rede de relacionamento, fundamental para alavancar o sucesso profissional. Nesse sentido, os eventos são excelentes oportunidades de acelerar o conhecimento”, explica a presidente da OAB SP, Patricia Vanzolini.

Trilhas de aprendizagem

As Conferências Regionais da Advocacia proporcionam diversas atividades, dentro do conceito de trilhas de aprendizagem, em que o participante pode, dependendo de seu perfil, acessar os conteúdos mais alinhados com seus objetivos.

“São verdadeiras imersões de aprendizado, inclusive com alguns temas transversais, de suma relevância. Esse é um formato em linha com o universo de suporte e infraestrutura oferecido pela nossa Seccional. A entidade está em constante modernização, reorganizando suas atividades, oferecendo mais soluções e benefícios em ‘mundos de serviços’. Todas essas mudanças estão sendo pensadas com foco na agenda da advocacia paulista e nas necessidades da categoria”, destaca a diretora secretária-geral da OAB SP, Daniela Magalhães.

Para Guarulhos, já estão confirmados profissionais renomados, como o conselheiro federal da OAB por São Paulo, Alberto Zacharias Toron; o presidente da Comissão de Igualdade Racial da Secional, Irapuã Santana; o advogado e professor, Caio Farah Rodriguez; o advogado, professor e empresário, Leone Pereira; o advogado e professor especialista em Direito Tributário, Caio Bartine; diretores da Ordem paulista, da CAASP, da ESA e da OABPrev-SP; entre outros.

Os eventos são gratuitos e abertos à comunidade: estudantes de Direito, jovem advocacia, advocacia autônoma, sociedades de advocacia e demais interessados.

1ª CRADV23 - Jundiaí

A 1ª CRADV23 foi realizada em Jundiaí, para um público de mais de 600 pessoas. “Nosso evento, que é considerado o maior encontro itinerante de advogadas e advogados do Estado, superou as expectativas, na primeira edição deste ano. A advocacia estava em peso na Unianchieta. Em nossas trilhas de aprendizagem, tivemos salas cheias. Enfim, toda a comunidade pôde aproveitar o conteúdo jurídico de qualidade que a Conferência proporciona”, ressalta Patricia.