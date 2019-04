Gian Lopes faz abertura oficial do 'Glorifica Poá'; mais de 10 mil pessoas são esperadas

A Prefeitura de Poá junto com a Secretaria de Cultura realizou na manhã deste sábado (27) o "Glorifica Poá" na Praça dos Eventos. A abertura oficial começou por volta das 11h20. Mais de 10 mil pessoas são esperadas pelo prefeito Gian Lopes.

O chefe do Poder Executivo contou que o objetivo do evento foi entreter a população de Poá e região, buscando enfatizar a cultura gospel. "A cidade necessita de um evento de grande porte como este. É importante pra todos", afirma.

Estavam presentes na cerimônia o prefeito de Poá, Gian Lopes, a primeira dama, Andressa Lopes, o vice-prefeito, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, o secretário de Cultura, Mário Sumirê, o vereador Welson Lopes, o presidente da Câmara Municipal, David de Araújo, o primeiro secretário Francisco Garcez e o Pastor Luiz Claudio, representando o Conselho de Pastores de Poá.

O evento está presente no calendário oficial do município e o prefeito cravou que todo ano a cidade contará com a celebração do Glorifica Poá.

Além dessa festividade, Poá, ao longo deste ano, contará com outros eventos, como a festa das crianças, festa junina e a celebração do Natal. "A região ganha muito com isso. É essencial para a alma", relatou o prefeito.

O evento gospel oferece oportunidades de conhecimento sócio-cultural e contou com mais de 100 igrejas parceiras.

Na manhã deste sábado, a Praça dos Eventos estava marcada pela diversidade na gastronomia. O Fundo Social da Solidariedade também estava presente, divulgando casamentos comunitários.

Ao final da cerimônia, Gian Lopes disse que o evento seria um sucesso na cidade. "É um motivo de orgulho. Pessoas sairão transformadas daqui".

O secretário de Cultura, Mário Sumirê, comentou a importância da participação da população no evento. "Isso nos ajuda com o desenvolvimento na área comercial, gerando renda e empregos".