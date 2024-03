Mais de 2,5 milhões de veículos devem circular nas rodovias durante o feriado de Páscoa

Entre os dias 29 e 31, feriado prolongado de Páscoa, mais de 2,5 milhões de veículos devem sair da capital paulista pelas principais rodovias concedidas do Estado. Para garantir a segurança nas vias, a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) contará com reforços operacionais das concessionárias.

“A expectativa para este feriado é um aumento do fluxo de veículos nas rodovias, tanto de turistas como de romeiros. Por isso, a Agência e as concessionárias vão disponibilizar sistemas de atendimento e reforçar as operações, para garantir o máximo de conforto e segurança aos usuários”, informa Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

Monitoramento e atendimento

Os Centros de Controles Operacionais (CCOs) das concessionárias vão contar com reforço do monitoramento e operação dos equipamentos para inspeção do tráfego e apoio aos usuários, como câmeras CFTV, painéis de mensagens variáveis, além de call boxes (telefones de emergência), pontos de wi-fi, estações meteorológicas e contadores veiculares (SATs). Também haverá reforço nos serviços de atendimento médico (ambulâncias), mecânico (guinchos leves e pesados), inspeção de tráfego, caminhões-pipa e resgate de animais.

As rodovias concedidas do Estado possuem uma rede de mais de 220 ambulâncias, 280 guinchos e 200 postos e bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) nas rodovias. As equipes de colaboradores das praças de pedágio também serão ampliadas para agilizar o atendimento. Sempre que necessário, será implantada a operação papa-fila, com a cobrança diretamente nos veículos, a fim de ampliar o atendimento e evitar ou reduzir a formação de filas.