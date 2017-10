Mais de 5 mil pessoas participam da “Feira do Estudante e Jovem Empreendedor”

Aproximadamente 6 mil pessoas participaram da “Feira do Estudante e Jovem Empreendedor”, realizada nos dias 5, 6 e 7 de outubro, entre 10 e 22 horas, no Montreal Eventos. A iniciativa, organizada pelo Grupo Estudantil Se Ligue, contou com palestras e exposição de trabalhos, além de 36 estandes, entre universidades, escolas de idiomas e agências de emprego.

Durante os três dias de evento, os frequentadores apreciaram exposições de trabalhos sobre empreendedorismo desenvolvido pelos alunos da Escola Estadual Técnica (Etec) de Ferraz de Vasconcelos e, também, participaram de palestras sobre "Orientação Vocacional" e "Empreendedorismo Social e Juvenil”. Ainda no local, os participantes puderam conhecer instituições de ensino abrigadas na região do Alto Tietê e na Capital paulista.

Já os mais de 4 mil ferrazenses que se inscreveram no site oficial da iniciativa (seligue.net/fejef), concorreram a 400 bolsas de estudos, entre cursos de graduação, de pós-graduação, de cursos livres, técnicos, profissionalizantes, pré-vestibular e de idiomas, além de viagens de formatura.

Para o idealizador da “Feira do Estudante e do Jovem Empreendedor, o vereador e professor Renato Ramos de Souza, o Renatinho Se Ligue, a iniciativa foi um sucesso de público e atingiu seu objetivo, que é de facilitar a escolha dos estudantes sobre qual carreira seguir e de proporcionar a integração com o mercado de trabalho:

"Como já o esperado, a ‘Feira do Estudante e Jovem Empreendedor’ foi um sucesso. Durante os três dias, mais de 6 mil pessoas conheceram os projetos dos alunos da Etec sobre Empreendedorismo, além dos mais variados cursos de ensino superior, técnico e de especialização, que estavam sendo expostos nos 36 estandes do evento. Fico muito feliz em promover, ao lado do grupo Se Ligue, um evento como este. E já está confirmada a edição 2018”, comemorou Renatinho, que também é membro do grupo Se Ligue.

A iniciativa teve apoio de empresários do município; da Diretoria de Ensino - região Suzano e Ferraz; da Etec de Ferraz de Vasconcelos; do parque de diversão versão “Hopi Hari”; da Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv); e do Montreal Eventos.