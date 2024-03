Mais de 73 mil veículos devem passar pela Mogi-Bertioga no Feriado de Páscoa

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-98), deve receber 73 mil veículos neste feriado de Páscoa, que começa na Sexta-Feira Santa (29). A informação é do Departamento de Estrada de Rodagem (DER).

O feriado começa na sexta-feira, mas algumas cidades vão aderir a quinta-feira (28) como ponto facultativo e já começam a movimentar as estradas da região.

Durante a operação da Páscoa, a SP 098 (Mogi-Bertioga) contará com bases móveis com antena satélite posicionadas em trechos sem sinal de internet para garantir a eficiência dos serviços e dar suporte aos usuários, que poderão utilizar o sinal, recarregar seus celulares e se servirem de água potável.

Segundo o DER, até domingo (31), a expectativa é que circulem nas principais rodovias estaduais aproximadamente 900 mil veículos.

A operação terá reforço de pessoal e mais equipamentos para aumentar a segurança nas estradas, garantir a mobilidade, prestar informações aos usuários e agilizar o apoio em casos de emergência, além de outras medidas operacionais com atendimento 24 horas ao dia.

A operação contará com um total de 420 colaboradores nas rodovias, Unidades Básicas de Atendimento (UBAs) em pontos estratégicos. Além disso, estarão disponíveis 127 veículos de apoio, 122 guinchos leves, 17 guinchos pesados, além de drones, caminhonetes de inspeção, veículos utilitários e motocicletas.

Já os painéis de mensagens variáveis (PMVs) divulgarão em tempo real informações sobre as condições das rodovias e, se necessários, alternativas de tráfego. As 54 câmeras de circuito fechado de TV instaladas possibilitarão o aperfeiçoamento das ações para garantir a fluidez em trechos com maior volume de tráfego.

Horários de menor movimento: Quinta-feira (28): entre meia-noite e 10h/ entre 22h e meia-noite; Sexta-feira (29): entre meia-noite e 7h/ entre 19h e meia-noite; Sábado (30): entre meia-noite e 8h/ entre 20h e meia-noite , e Domingo (31): entre meia-noite e 9h/ entre 21h e meia-noite.