Manutenção da Sabesp deixa 68 bairros de Mogi das Cruzes sem água nesta terça-feira

Ao todo, 68 bairros de Mogi das Cruzes ficarão sem água nesta terça-feira (12). O fornecimento de água ficará interrompido das 7 às 15 horas para 58 mil ligações (residenciais, industriais, comerciais, institucionais e de serviços). A normalização está prevista para a madrugada de quarta (13). Segundo a Prefeitura, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) fará uma manutenção preventiva nas cabines elétricas e válvula de entrada de água no reservatório do Jardim Santa Tereza, que abastece o Distrito de Braz Cubas e outros bairros mogianos atendidos pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae).

Aproveitando a paralisação, o Semae fará a limpeza periódica em dois reservatórios localizados na zona afetada: pela manhã, na caixa d’água do Parque Morumbi/Conjunto São Sebastião, e à tarde, na Vila Pomar, onde a concessionária de energia programou uma manutenção na linha de transmissão.

A autarquia recomenda aos moradores que utilizem água de forma racional, reduzindo o tempo de banho, evitando lavar carros e quintais e combatendo o desperdício ao executar as tarefas domésticas indispensáveis como a lavagem de louças e roupas.

Quem possui caixa d’água em casa não sentirá os efeitos da paralisação. Ter um reservatório é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do fornecimento de água, principalmente nos locais mais altos ou que trabalham por redes bombeadas, onde é necessário mais tempo para que o abastecimento seja normalizado.

A reservação de 200 litros diários para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para ao menos mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas, mesmo sem fornecimento de água da rua. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.

Confira abaixo os bairros que serão afetados:

- Alto do Guaianazes

- Alto do Ipiranga

- Braz Cubas

- Caminho do Mar

- Chácara Jafet

- Cidade Jardim

- Conjunto Habitacional São Sebastião

- Conjunto Residencial do Bosque

- Conjunto Residencial Álvaro Bovolenta

- Conjunto Residencial Thaysa

- Conjunto Residencial Vila da Prata

- Conjunto Santo Ângelo

- Estrada Jinichi Shigueno

- Jardim das Acácias

- Jardim Aeroporto I

- Jardim Aeroporto II

- Jardim Aeroporto III

- Jardim Cecília

- Jardim dos Amarais

- Jardim Dra. Liliana

- Jardim Esperança

- Jardim Ivete

- Jardim Layr I

- Jardim Layr II

- Jardim Modelo

- Jardim Nathalie

- Jardim Pavão

- Jardim Planalto

- Jardim Primavera

- Jardim Rubi

- Jardim Santa Tereza

- Jardim Santos Dumont I

- Jardim Santos Dumont II

- Jardim Santos Dumont III

- Loteamento Alvorada

- Loteamento M'Boigy

- Loteamento João Torres de Camargo

- Parque Morumbi

- Parque Olímpico

- Parque Santana

- Residencial Mirage

- Vila Apolo

- Vila Bela Flor

- Vila Bernadotti

- Vila Brasileira

- Vila Cambuci

- Vila Cardoso

- Vila Cléo

- Vila Cintra

- Vila Estação

- Vila Eugênia

- Vila Flávio

- Vila Ipiranga

- Vila Jundiaí

- Vila Lavínia

- Vila Melchizedec

- Vila Mogi Moderno

- Vila Moraes

- Vila Municipal

- Vila Nova Cintra

- Vila Paulista

- Vila Paulista da Estação

- Vila Pomar

- Vila Progresso

- Vila Rei

- Vila Sagrado Coração de Maria

- Vila São João

- Vila São Sebastião