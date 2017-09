Marcha para Jesus acontece neste sábado e terá interdições na região central e Mogilar

Mogi das Cruzes receberá neste sábado (23) mais uma edição da Marcha para Jesus. A concentração acontecerá a partir das 11h30, na Praça da Bandeira – também conhecida como Praça da Bíblia –, com saída prevista para as 14h30, em direção à área do CIP, no Mogilar. Por conta do evento, algumas das principais vias da região central terão interdições.

Após deixar o local de concentração, os fiéis passarão pela Rua Princesa Isabel de Bragança, Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, Rua Senador Dantas, Rua Doutor Corrêa, Rua Otto Unger, Rua Dom Antônio Candido Alvarenga, Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, Rua Olegário Paiva, passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu e Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, onde acessarão a área do CIP.

Durante o percurso, as vias serão interditadas durante a passagem dos fiéis, sendo liberadas logo em seguida. Agentes municipais de trânsito também farão a orientação dos motoristas. A Secretaria Municipal de Transportes orienta aos motoristas que evitem transitar pelas vias por onde o evento passará até as 16h30, quando está prevista a liberação completa do trajeto.

O tema da Marcha para Jesus neste ano é a comemoração pelos 500 anos da Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero em 1517. No Mogilar, acontecerão apresentações de artistas gospel. Entre os nomes já confirmados estão Oficina G3, Banda Apogeu, Marcus Fernando e Tempo Soul.

Mais informações sobre o trânsito em Mogi das Cruzes podem ser obtidas pelo telefone 0800 77 30 194.