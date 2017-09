Marcha para Jesus deve atrair mais de 30 mil pessoas em Itaquá

A 4ª edição da Marcha para Jesus acontece nesta quinta-feira (7) em Itaquaquecetuba. O evento deve atrair mais de 30 mil pessoas de todo o Alto Tietê e Zona Leste de São Paulo. Segundo um dos organizadores, Alex Santos, o público deverá se reunir em frente à Prefeitura, a partir das 14 horas, e caminhar até o estacionamento do Itaquá Garden Shopping. O local receberá a concentração final dos fiéis, além das atrações.

O evento terá início em frente à Prefeitura de Itaquá. Haverá seis trios elétricos com músicos e bandas da cidade. De lá, os fiéis irão caminhar três quilômetros para a concentração no estacionamento do Itaquá Garden Shopping. A partir das 17 horas, o local será palco para as atrações convidadas, como, por exemplo, o grupo musical O Cubo, Marcelo Aguiar, entre outros.

A Marcha para Jesus de Itaquá não era realizada desde 2013. Para Santos, o evento não é exclusivo ao público evangélico, mas sim, a todos os segmentos religiosos que queiram louvar a Deus. Disse também que os preparativos para o evento iniciaram em novembro do ano passado, uma vez que tende a organizar a logística das pessoas e atrações.

“Para que tudo desse certo, a gente começou a preparar (Marcha para Jesus) no ano passado. A cidade não tinha este evento há anos. Por causa disto, a organização ficou a cargo do projeto Avalanche Pentecostal e a Comunicação Ativa, com apoio do Conselho de Pastores”, disse o pastor.

Para ele, a Marcha para Jesus 2017 é a mais aguardada, em relação aos anos anteriores. Isto por causa do tempo em que o evento não foi realizado na cidade. Santos destacou que tudo teve o aval dos precursores da marcha. “O apóstolo Estevam Hernandes e a Bispa Sônia Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, irão vir para nos prestigiar. Eles que realizam a marcha em São Paulo”, completou.

Ainda segundo o organizador, o objetivo do evento é propagar a paz e a harmonia, além de levar a evangelização àqueles que precisam. “O objetivo da marcha é abençoar a todos, tanto prédios públicos como o cidadão desta cidade. É propagar Jesus em todos os cantos”, finalizou.