Marcia Bin nomeia novos secretários de Esportes, Governo e chefe de Gabinete

A prefeita de Poá, Marcia Bin, anunciou nesta terça-feira (24), mudanças no secretariado da Administração Municipal. Segundo a prefeita, o empresário Ricardo Massa foi nomeado como novo secretário de Governo, já Ricardo Sobral assume a Pasta de Esportes. Por fim, Marcio Fabiano será o responsável pela chefia do Gabinete, no Paço Municipal.

De acordo com a chefe do Executivo municipal, as mudanças têm como objetivo alavancar o trabalho que já vem sendo realizado nas referidas Pastas e também no Gabinete. “São três nomes qualificados e preparados para assumirem estes cargos. Eles têm a minha confiança e meu apoio para realizarem seus trabalhos durante o restante da minha gestão”, disse.

A Secretaria de Governo, antes chefiada por Marcio Borzani, agora foi assumida pelo empresário Ricardo Massa, de 58 anos. O novo secretário é natural de Poá e já foi vereador por três mandatos no município, sendo, inclusive, presidente da Câmara Municipal. Além disso, já atuou como secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho em outra gestão.

“Agradeço pelo convite e por toda confiança que a prefeita Marcia Bin vem depositando em mim. Aceitei esse novo desafio e estou comprometido a realizar um bom trabalho na Pasta de Governo. Meu foco é planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as ações políticas municipais, visando garantir sempre a evolução da nossa cidade”, explicou Ricardo Massa.

Já Ricardo Sobral, que tem 45 anos, assumirá a Secretaria Municipal de Esportes, antes dirigida por Ariel Borges, que seguirá comandando a Pasta da Cultura. O novo chefe da Pasta esportiva nasceu na cidade de São Paulo, porém, reside em Poá desde os três anos de idade. O mesmo atuava como presidente do clube Associação Atlética Vila Varela, onde foi reconhecido por sua boa administração.

“Este será mais um desafio na minha vida, estou muito feliz de assumir a Pasta de Esporte da cidade, estou preparado para realizar um bom trabalho em prol da população poaense. O esporte é uma ferramenta de transformação social e eu sei da importância que a nossa Secretaria tem no desenvolvimento esportivo de Poá”, destacou Sobral.

E, por fim, Márcio Fabiano será o novo chefe de Gabinete, do Paço Municipal. O também empresário tem 53 anos e chega com o objetivo de manter o dinamismo dos serviços, assim como oferecer ainda mais conforto e qualidade no atendimento à população.

“Vou procurar fazer o melhor trabalho possível pela Administração Municipal e, consequentemente, para os cidadãos poaenses. Espero corresponder à altura a confiança que a prefeita Marcia Bin depositou em mim”, disse o novo chefe de Gabinete.