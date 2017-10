Marcus Melo apresenta cidade a empresários em evento na sede da Microsoft

O prefeito Marcus Melo (PSDB) foi um dos quatro dirigentes municipais escolhidos para participar de um encontro com 50 grandes empresários promovido pelo Instituto Smart City Business America, entidade que busca incentivar a busca por alternativas e soluções inteligentes para os desafios das cidades modernas. O evento aconteceu nesta segunda-feira (23), na sede da Microsoft Brasil, em São Paulo.

O encontro terá a participação de quatro prefeitos de cidades paulistas e representantes de até 50 empresas de grande porte. Os dirigentes municipais farão uma apresentação sobre suas cidades aos empresários, abordando os projetos existentes, as demandas e os interesses para formalização de parcerias público-privadas. Na sequência, será aberto um debate entre os participantes.

“Esta será uma grande oportunidade para apresentar o potencial de Mogi das Cruzes para um grupo seleto de empresários. O fato de nossa cidade estar entre os quatro municípios participantes mostra, por si só, o potencial e a importância que ela possui. Mogi das Cruzes é uma cidade aberta ao futuro, às novas tecnologias e ao conceito de cidade inteligente”, afirmou Marcus Melo.

Além do mogiano, participarão do evento os prefeitos de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, de São José dos Campos, Felício Ramuth, e de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar.

“A Prefeitura de Mogi das Cruzes está sempre aberta a dialogar com as empresas para auxiliar as empresas que possuem investimentos na cidade, como buscar novos investimentos e parcerias que tragam benefícios à população. A desburocratização é necessária e a administração pública deve ter o papel de ser uma aliada dos empreendedores e empresas que trazem empregos de divisas para o município”, disse Marcus Melo.

Em maio, o prefeito mogiano foi um dos palestrantes do Congresso Smart City Business América, realizado pelo instituto, em Curitiba. Na ocasião, ele apresentou o projeto de implantação do Polo Digital de Mogi das Cruzes, que foi inaugurado no dia 26 de setembro.

“O Smart City é considerado o maior evento relacionado ao ecossistema de cidades inteligentes, reunindo especialistas das maiores empresas ligadas à área de tecnologia. A nossa apresentação foi recebida de forma positiva pelo público, pois é um projeto bem estruturado, planejado, que já conta com parcerias de peso, como a própria Microsoft, 76 Telecon, Google, Sebrae, Centro Paula Souza, entre outros”, disse Melo.

Inovações

Desde o início deste ano, a Prefeitura de Mogi das Cruzes vem realizando uma série de ações e programas de inovação e utilização da tecnologia para aproximar a população dos serviços públicos e criar novas oportunidades, dentro do conceito de cidades inteligentes.

A principal iniciativa é o Polo Digital, um espaço idealizado para conectar empreendedores e incentivar talentos regionais a criarem empresas que impactem de forma positiva o Brasil e o mundo. O local, localizado no distrito de Cezar de Souza, conta com café digital, coworking (espaço para empresas embrionárias), incubadora (dedicada startups em fase de crescimento) e uma arena de eventos com capacidade para até 50 pessoas.

Para colocar o programa em prática, a Prefeitura buscou a experiência de modelos em São Paulo e nos Estados Unidos, durante visita do prefeito em agosto. O espaço possibilita a troca de experiências, com destaque para o trabalho de mentoria. Além disso, no Polo Digital, os projetos podem ser validados antes da instalação.