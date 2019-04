Marcus Melo comandará Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê

O prefeito Marcus Melo (PSDB) presidirá o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê no biênio 2019/2021. A eleição para o cargo foi realizada na última sexta-feira, em São Paulo, e garantiu ao mogiano a missão de administrar a gestão do colegiado regional e estratégico, corresponsável pela gestão dos recursos hídricos em uma área compreendida por 36 municípios.

Dela fazem parte os reservatórios de Paraitinga, Ribeirão do Campo, Ponte Nova, Biritiba-Mirim, Jundiaí, Taiaçupeba, Bilings, Guarapiranga, Pirapora, as represas do Sistema Cantareira e Pedro Beicht. Cerca de 20 milhões de pessoas vivem na área gerenciada pelo Comitê.

A eleição do novo presidente é definida entre representantes do Governo do Estado, da sociedade civil e dos municípios.

Entre essas metas estão a capacitação continuada aos municípios, além da agilização dos repasses do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), o estímulo a uma maior participação dos municípios no comitê e também das Prefeituras e de seus representantes nos Subcomitês existentes: Alto Tietê-Cabeceiras, Cotia-Guarapiranga, Juqueri-Cantareira, Billings-Tamanduateí e Pinheiros-Pirapora.

Outro objetivo de Melo será a definição e a execução de um plano de gestão hídrica, que incluirá ações como planos de contingência das barragens, com uma análise permanente da situação de cada uma delas, priorizando trocas de informações de forma ágil e direta com os municípios.

Também durante o pleito da última semana, Mogi assumiu uma cadeira no Conselho Deliberativo da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.