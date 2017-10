Marcus Melo e CPTM discutem retomada das obras de nova estação

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), reuniu-se, na tarde desta quarta-feira (5), com o presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Paulo de Magalhães Bento Gonçalves. Durante o encontro, realizado em São Paulo, foram discutidos investimentos para a cidade e as obras da nova Estação Mogi das Cruzes.

A nova estação faz parte dos investimentos previstos para serem realizados na região central do município e será construída nas proximidades do Terminal Central. A estimativa é que sejam investidos cerca de R$ 80 milhões. Durante a reunião foi discutida a retomada dos trabalhos para a conclusão do projeto da obra.

“Foi uma reunião bastante positiva, em que o presidente se mostrou sensível ao pleito de Mogi. Entendemos as dificuldades financeiras atuais, mas é importante que tenhamos o projeto da nova estação pronto para que quando este período difícil passar e a capacidade de investimento voltar as obras possam ser realizadas”, afirmou Marcus Melo.

O prefeito lembrou ainda que, mesmo com a crise econômica, a CPTM mantém serviços que beneficiam a cidade, como as obras de acessibilidade nas estações. “Ao mesmo tempo, a CPTM iniciará também a busca de recursos para obra, estimada em R$ 80 milhões. Também vamos fazer uma gestão junto ao governador Geraldo Alckmin para tentar agilizar a obra”, completou.

A nova estação da CPTM faz parte de um projeto de requalificação da região central de Mogi das Cruzes, que também conta com a construção do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biágio, que deverá ter a entrega de seu segundo túnel até o final deste ano. A região da praça Sacadura Cabral receberá melhorias em uma próxima etapa, com valorização da circulação dos pedestres e interligação com a praça Oswaldo Cruz.

Projeto

No projeto inicial, a Estação Mogi das Cruzes da CPTM será deslocada em cerca de 150 metros e ficará em frente ao Terminal Central, de onde partirá uma passarela para que os usuários acessem as plataformas ou atravessem a linha férrea. Ainda segundo o projeto, a nova Estação Mogi das Cruzes será construída em um mezanino e terá ligação com o terminal de ônibus por meio de uma passarela.

A nova estrutura também terá acesso à nova praça que será formada com a passagem subterrânea. Ainda estão previstos estacionamento e bicicletários.