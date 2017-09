Marcus Melo entrega ampliação de escola e destaca novos projetos

O prefeito Marcus Melo (PSDB) entregou neste sábado (16) as obras de ampliação e modernização da escola municipal Professora Auta Cardoso de Mello, no Jardim Aeroporto III, e falou sobre novos projetos para a área que serão anunciados em outubro. A unidade escolar foi totalmente remodelada e sua capacidade de atendimento passou de 253 para 533 alunos. Foram construídas quatro novas salas de aula e espaços, como biblioteca multimídia e sala de informática. As atrações e serviços do programa Bairro Feliz também fizeram parte da programação.

O chefe do executivo destacou a importância da obra para o bairro. “Não há outro caminho para uma cidade e um País crescerem, que não seja a Educação. O objetivo de nosso trabalho é trabalhar todos os dias para oferecer uma educação melhor para estas crianças. Hoje entregamos um prédio para melhorar o atendimento, atendendo a uma demanda antiga da comunidade”, disse Melo. O prédio antigo, inaugurado em 1994, foi totalmente reformado e a área administrativa foi revista e ampliada. O investimento foi de R$ 1.792.943,32.

Melo também falou sobre novos projetos para a área da educação. “Em outubro, apresentaremos novidades sobre o Sistema de Gestão Educacional, o SGE que terá uma maior aproximação com os pais e um novo modelo para as próximas creches que serão construídas. É um projeto com foco na sustentabilidade. Continuaremos avançando na educação. Mogi não pára”, disse o prefeito.

Uma nova escola para a comunidade

Para Juliana Marangoni, mãe de Miguel Marangoni, aluno do 1º ano da EM Profª Auta Cardoso de Mello, a obra superou as expectativas. “Recebemos uma ótima escola. Sou membro do Conselho de Escola e corremos atrás muito tempo para que a escola recebesse essa obra, que era necessária pois o bairro cresceu muito. O resultado superou nossas expectativas”, disse. A secretária de Educação, Juliana Guedes, também destacou as mudanças na unidade. “Conheci o prédio antes e estamos em outra escola, um espaço completamente reformulado. Obrigada a todos que partilharam este sonho conosco”, disse.

O vice-prefeito Juliano Abe (PSDB) prestigiou o evento e parabenizou os familiares da patronesse, professora Auta Cardoso de Mello. “Obrigada por nos emprestarem o nome da professora Auta para esta escola, que reflete o que queremos para a educação de nossa cidade, que ela seja cada dia melhor”, disse. Participaram do evento as netas da patronesse, Maria de Lourdes Mello Novita Teixeira e Lair de Mello Rutledge, que ficaram emocionadas com a homenagem. “Onde ela estiver seu coração certamente estará em festa com tão lindo presente como este”, disse Maria. A Câmara Municipal foi representada pelos vereadores Otto Rezende, Antonio Lino, Edson Santos e Pedro Komura.

Os alunos da unidade escolar receberam o público com a música “Bem vindo”, trilha sonora do filme Irmão Urso. “Esta música mostra que a escola também é a casa de vocês. Este é um momento especial, quero que vocês estudem bastante e cuidem da escola. Aqui temos os futuros professores e gestores da cidade”, disse o prefeito. O evento também contou com a apresentação dos jovens músicos do Cempre Profª Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi, de Nova Jundiapeba. Ao fim da solenidade foi sorteado um tablet para os alunos que doaram óleo de cozinha usado para a escola em um projeto de conscientização dos alunos para a preservação da natureza.

Bairro Feliz

Os moradores do Jardim Aeroporto III e região aproveitaram o sábado (16) para conferir as atrações e serviços da edição especial do Bairro Feliz, que fez parte da programação da inauguração das obras das novas instalações da EM Profª Auta Cardoso de Mello. O prefeito Marcus Melo visitou o posto de saúde do bairro e assistiu uma apresentação de dança dos projeto Mais Educação desenvolvido na Escola Estadual Professor José Sanches Josende.

No domingo (17), das 10 às 14 horas, será a vez do bairro do Pindorama receber as atrações do Bairro Feliz na estrutura da escola municipal Dom Paulo Rolim Loureiro, na avenida Pindorama. Os alunos da unidade escolar e a dupla Luiz Cláudio e Igor Felix se apresentarão para a comunidade. A Associação Rural de Pindorama também realizará uma gincana esportiva, enquanto pais de alunos da escola fará uma exposição de artesanato.