Marcus Melo se reúne com Alckmin e Doria e discute mobilidade urbana

O prefeito de Mogi das Cruzes Marcus Melo (PSDB) esteve, ontem, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, onde se encontrou com os líderes tucanos, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito de São Paulo, João Doria. Eles discutiram soluções para as cidades em áreas como mobilidade urbana e gestão. Melo também encaminhou ao governo estadual uma série de solicitações para Mogi, que foram entregues ao secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira.

“Foi uma reunião produtiva, conversei com o governador Alckmin e com o prefeito Doria sobre assuntos que preocupam os administradores públicos e sobretudo sobre soluções para questões que são comuns a todos os municípios”, frisou Melo.

Demandas

Entre os pedidos solicitados, três se encaixam na área de desenvolvimento da mobilidade urbana. Dois consistem em interligações da via Perimetral – um deles entre a Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga e a Rodovia Alfredo Rolim de Moura (SP-88), a Mogi-Salesópolis, com extensão de 4,65 quilômetros. E outro entre as rodovias Mogi-Salesópolis (SP-88) e a Rodovia Henrique Eroles (SP-66), a Mogi-Guararema, este com 7,35 quilômetros. Os dois trechos são os que faltam para a complementação do anel viário de Mogi.

A terceira demanda são as obras de duplicação das estradas Evangelho Pleno e da Volta Fria, para a interligação Mogi-Bertioga e da Mogi-Dutra com o Rodoanel Metropolitano. “São trechos importantes que, quando estiverem concluídos, permitirão um ganho significativo no deslocamento de veículos, ônibus e caminhões”, apontou o prefeito, que esteve em São Paulo ao lado do vereador Antonio Lino.

Na área de desenvolvimento da rede de transporte, o prefeito mogiano reforçou ao governo estadual o compromisso de ampliação e modernização das estações ferroviárias de Jundiapeba, Braz Cubas, Mogi das Cruzes e Estudantes. Na semana passada, Melo esteve reunido com o presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, quando foram discutidos investimentos para a cidade e as obras da nova estação Mogi das Cruzes.

A nova estação faz parte dos investimentos previstos para a região central da cidade e será construída nas proximidades do Terminal Central. A estimativa é que sejam investidos cerca de R$ 80 milhões.

Na agenda, Marcus Melo também apresentou ao Governo do Estado um projeto que dá continuidade ao trabalho de renovação urbana da área central de Mogi. O objetivo da proposta é estimular o acesso ao pedestre e ao transporte público, incentivando atividades comerciais, culturais, de turismo e de lazer.

O prefeito destacou ainda a necessidade de definição da Área Estratégica de Desenvolvimento Econômico e implantação de infraestrutura urbana no Distrito do Taboão. “Temos uma área estratégica e preparada para receber empresas, que é o Taboão. Queremos proporcionar a melhor estrutura possível para que os empreendedores tenham condições de investir, gerando empregos e renda”, finalizou o prefeito.

Jundiapeba

O prefeito mogiano também aproveitou a visita ao Palácio dos Bandeirantes para assinar emenda parlamentar apresentada pelo deputado estadual Marcos Damásio (PR), que destina R$ 220 mil para obras de infraestrutura em Jundiapeba.