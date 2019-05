Marcus Melo se reúne com secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado

O prefeito Marcus Melo (PSDB) se reuniu, na tarde desta quarta-feira (15), com o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Walter Nyakas Júnior. Durante o encontro, realizado no Palácio dos Bandeirantes, o prefeito mogiano agradeceu o apoio do órgão durante o último período de chuvas e pediu apoio para o trabalho de estruturação em Mogi das Cruzes, que está em andamento.

“Queremos criar uma parceria para fortalecer a Defesa Civil em nossa cidade. A Prefeitura vai construir uma nova sede para a Secretaria de Segurança, em um lugar adequado, com espaço para a Defesa Civil, a Guarda Municipal e para o sistema de monitoramento de Mogi das Cruzes”, destacou Marcus Melo.

O prefeito explicou ainda que a Prefeitura vem adotando uma série de ações para prevenir problemas causados por chuvas. “Temos uma equipe de fiscalização que trabalha diariamente para prevenir e combater a ocupação irregular, principalmente em áreas de risco e de proteção ambiental”, disse.

O secretário parabenizou o município pelo trabalho que vem sendo realizado na área de Defesa Civil e prevenção de problemas. Ele também destacou que órgão estadual está à disposição para auxiliar o município na busca de recursos junto ao Governo Federal para projetos e obras preventivas em áreas de risco e para mitigação de risco.

“A gente fica satisfeito pela importância que o município está dando para a Defesa Civil. Estamos à disposição para levar projetos preventivos à Brasília”, disse Nyakas Júnior.

Após a reunião, o prefeito também visitou o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, ao lado do secretário-chefe da Casa Militar, do diretor da Defesa Civil do município, Walter Melo, do presidente da Câmara Municipal, Sadao Sakai, e do vereador Antonio Lino, que também participaram da reunião.