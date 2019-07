Matrículas para cursos de Educação de Jovens e Adultos do 2º semestre podem ser feitas nas escolas estaduais

Jovens e adultos fora da idade escolar que desejam retomar os estudos ainda podem se inscrever para as aulas do segundo semestre na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas escolas da rede estadual de São Paulo. O ciclo referente ao Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), com duração de quatro semestres, é aberto a estudantes com idade mínima de 15 anos. Já o Ensino Médio (1ª a 3ª série) é voltado a candidatos acima de 18 anos e pode ser concluído em três semestres.

Atualmente a rede estadual de São Paulo possui 190 mil alunos de EJA matriculados em 1.100 escolas de todo o estado de São Paulo.

O cadastro pode ser feito em qualquer escola da rede, mas é necessário estar atento, pois a unidade em que ocorrerão as aulas pode ser outra. Por isso é indicado que uma semana antes do início das aulas, o aluno retorne à escola em que foi feito o cadastro para confirmar horário e endereço de onde irá estudar.

Para inscrição é indicada a apresentação de documento de identidade (certidão de nascimento e RG) e comprovante de residência e, se houver, o histórico escolar. No caso de alunos com menos de 18 anos, o cadastro deve ser feito por pais ou responsáveis.

Na EJA o projeto pedagógico prevê, além do currículo oficial, atividades que dialoguem com a vida profissional e cotidiano dos alunos. O início do segundo semestre na rede estadual começa no dia 31 de julho.