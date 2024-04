MDB se consolida como maior bancada na Câmara de Ferraz

Após o fechamento da janela partidária, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) agora lidera a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos com seis vereadores, tornando-se a maior bancada do Legislativo local.

A sigla, que não havia eleito representantes em 2020, superou o Podemos, que anteriormente liderava com cinco assentos e agora ocupa a segunda posição com quatro vereadores.

Para o vice-prefeito Daniel Balke (MDB), a chegada dos parlamentares indica que o partido chegará forte para a disputa municipal em outubro.

“Foram muitos encontros e conversas, os vereadores entenderam e abraçaram o projeto do MDB, dessa forma, chegaremos fortes para as eleições em outubro”.

Balke e os vereadores ferrazenses José Juca de Araújo Neto, Flávio de Albuquerque Castilho e Derneval Jardim se reuniram no começo de abril com o Presidente Nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, na pauta estava o fortalecimento e o crescimento significativo da sigla na cidade.