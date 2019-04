Melo acompanha início das obras de renovação urbanística de praças na região central

O prefeito Marcus Melo esteve nesta quinta-feira (11) pela manhã na Praça Diego Chavedar, que passará por obras de renovação urbanística ao lado das Praças Oswaldo Cruz e Sacadura Cabral. Com investimento de R$ 3.930.632,99 e prazo de execução de 18 meses, o trabalho faz parte do planejamento do Complexo Viário Tirreno Da San Biágio e vai priorizar os pedestres, com arborização, uma nova base de monitoramento da Guarda Municipal, áreas de estacionamento e a reorganização do sistema viário.

“Esse trabalho incluirá ações como mobilidade urbana, arborização e segurança, pois construiremos uma base da Guarda Municipal e aumentaremos a segurança na área central. Vamos valorizar os pedestres e temos também o cuidado de assegurar vagas para estacionamento de carga e descarga, além de bicicletário e toda a sinalização de segurança para os pedestres”, disse Melo, que esteve no local ao lado do secretário municipal de Obras, Walter Zago Ujvari. A Praça Diego Chavedar será construída no espaço entre as ruas Cabo Diogo Oliver, Hamilton da Silva e Costa e Engenheiro Gualberto, no Mogilar.

A obra está baseada em três eixos. O primeiro é o urbanístico, que prevê a priorização de pedestres, novos mobiliários, arborização e pisos drenantes. O segundo é o social: incluirá a nova base de monitoramento da Guarda Municipal, a iluminação pública com luminárias LED, o monitoramento com câmeras e a instalação de rede wi-fi. Já o terceiro será o de mobilidade urbana, que contemplará toda a reorganização do sistema viário.

Novas Praças

A nova Praça Oswaldo Cruz terá uma faixa de travessia elevada, ponto de táxi, banca de jornal, bicicletário, área de carga e descarga, praça infantil, a base de monitoramento da Guarda Municipal e a rede wi-fi. A base da Guarda contará com recepção, espaço de monitoramento, copa, vestiários e local para guarda de equipamentos, com área todal de 126,49 metros quadrados.

Já a Sacadura Cabral receberá ponto de táxi, faixa de travessia elevada, áreas de embarque e desembarque, de carga e descarga, monitoramento/wi-fi, bicicletário e travessia de pedestres em nível. Finalmente, a praça Diego Leme Chavedar será construída com readequação de passeio e instalação de pontos de ônibus, área de embarque e desembarque, ponto de táxi, reorganização do sistema viário, faixa de travessia elevada, espaço de atividades com arquibancada, monitoramento/wi-fi, estacionamento para 21 vagas (para carros e motos), bicicletário e cabines de energia.

Complexo Viário

O investimento de R$ 3,9 milhões é parte dos recursos utilizados para a construção do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio. No total, foram aplicados R$ 128 milhões na obra, sendo R$ 98 milhões em recursos federais e R$ 30 milhões da Prefeitura. O primeiro túnel foi inaugurado em dezembro de 2016 e a entrega do segundo túnel ocorreu em 3 de fevereiro de 2018.