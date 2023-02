Mogi amplia atendimento a pessoas em situação de rua na cidade

O Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) teve o horário ampliado neste mês de fevereiro. As equipes do Centro Pop estenderam em duas horas por dia a busca por pessoas que estão em situação de rua. Antes, este atendimento era feito das 7h às 18h. Agora, o serviço vai até 20h.

A ampliação se deu em razão da necessidade de maior oferta de proteção social às pessoas em situação de rua, que acabam ficando mais vulneráveis no período noturno, agravado ainda pelas situações de chuvas da estação.

O Serviço Especializado em Abordagem Social, executado pelo Centro Pop, faz a busca ativa programada e também atende solicitações da população pelo telefone celular. O objetivo desse serviço é oferecer os serviços da Assistência Social, como encaminhamento para abrigo, encaminhamento para tratamento de saúde, retorno familiar, atendimento técnico psicossocial, higienização pessoal entre outros.

"Com duas horas a mais de atuação no horário noturno, é possível mais efetividade em algumas situações, por ser um período em que algumas pessoas em situação de rua não conseguem acessar alguns serviços. Desta forma, este público pode ser atendido diretamente pela equipe de abordagem social", explicou a secretária de Assistência Social, Celeste Gomes.

O serviço atua com a adesão voluntária da pessoa, que não pode ser retirada da rua contra sua vontade. Além do SEAS, o Serviço Especializado em Abordagem Social para Crianças e Adolescentes (Seasca) em situação de trabalho infantil ou mendicância também teve o horário ampliado, no mesmo período - antes era até 17h, agora vai até 20h.

Para além da ampliação do horário da Abordagem Social, a Secretaria de Assistência Social também implantou a nova Casa de Passagem: SAC- Serviço de Acolhimento Complementar, que iniciou as atividades neste mês.

O novo acolhimento tem capacidade para 30 pessoas e funciona em caráter rotativo, garantindo proteção no período noturno, das 19h às 7h da manhã e serve de suporte aos demais serviços da rede.

Neste local as pessoas em situação de rua recebem acolhida, alimentação, espaço para higienização pessoal, ambiente seguro para passar a noite e atendimento psicossocial.