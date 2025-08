Mogi assina autorização para início das obras de duplicação da avenida Pedro Romero

A prefeita Mara Bertaiolli assinou, na manhã desta quinta-feira (31/07), a autorização para o início da construção da quarta pista da avenida Pedro Romero, criando a duplicação do trecho da Via Perimetral entre o distrito de Cezar de Souza e o Rodeio. A assinatura foi feita ao lado do vice-prefeito Téo Cusatis e do sócio-administrador da Alden Desenvolvimento Imobiliário, Henrique Borenstein. A empresa será a responsável pelos serviços, como contrapartida de investimentos realizados na região.

A solenidade ocorreu durante a apresentação do Novo Sistema Viário de Mogi das Cruzes, realizada no Theatro Vasques.

A quarta pista da avenida Pedro Romero ter um total de 2 quilômetros de extensão, além de iluminação, passeio, ciclovia e canteiro central. O investimento estimado nas obras é de R$ 10 milhões, sem custos para o município.

“Todo o trabalho que está sendo realizado em Mogi das Cruzes é feito com muito planejamento, projetando o futuro sem medo do moderno e buscando o melhor para a qualidade de vida da nossa população. Quero agradecer à parceria com a Alden e com o senhor Henrique Borenstein, que é um empresário mogiano e que acredita no potencial da nossa cidade”, destacou a prefeita Mara Bertaiolli.

A duplicação da avenida Pedro Romero faz parte do Programa Integra Mogi e irá melhorar a fluidez do trânsito para os motoristas que chegam ou deixam o distrito de Cezar de Souza pela Via Perimetral, seja em direção à região central da cidade ou à rodovia Mogi-Dutra.

“A duplicação da avenida Pedro Romero é uma obra que faz parte do Plano de Diretor de Mogi das Cruzes, que aponta a região de Cezar de Souza como um vetor de crescimento populacional na cidade. Esta obra conversa com todas as outras intervenções do Programa Integra Mogi, como a nova ponte estaiada e a Via Parque 1”, explicou o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, João Francisco Chavedar.

A intervenção também se interligará com o Corredor Nordeste, que está sendo construído pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, e é a continuação da Via Perimetral, ligando a avenida Francisco Rodrigues Filho à rodovia Mogi-Salesópolis. Dentro do planejamento realizado pela administração municipal, a duplicação da avenida Pedro Romero e o Corredor Nordeste devem ser finalizados até o final do próximo ano, criando um importante eixo de trânsito e transporte para a região leste da cidade.