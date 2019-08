Mogi assinará contrato para reforma do Mercadão e do Mercado do Produtor

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Agricultura, assinará nesta segunda-feira, 12, às 10h30 na sala de reuniões do Gabinete no prédio-sede da Administração Municipal, o contrato de financiamento para reformas do Mercado do Produtor Minor Harada e do Mercado Municipal, além da cobertura de três pátios de feiras da cidade. O contrato de financiamento será feito junto ao Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal.

O contrato será de mais de R$ 6,5 milhões. “A agricultura é um importante segmento da economia de nossa cidade e temos trabalhado todos os dias para melhorar não só as condições de trabalho dos produtores, como também do setor daqueles que comercializam os produtos”, disse o prefeito Marcus Melo. Os setores de agricultura e abastecimento geram cerca de 25 mil empregos na cidade.

A Secretaria de Agricultura desenvolve o programa Mogi é Agro, que abrange iniciativas voltadas à infraestrutura, capacitação de profissionais e estímulo a boas práticas, envolvendo ainda a questão da segurança rural e legalização das propriedades. O Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal tem como objetivo facilitar e ampliar a concessão de crédito para obras de saneamento ambiental, transporte e logística e energia.