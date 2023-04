Mogi-Bertioga deve receber 61.214 carros no Feriado de Páscoa

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) deve receber 61.214 veículos durante o Feriado de Páscoa.

Por todo o Estado, as rodovias estaduais sob administração do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), terão reforços operacionais. As medidas visam otimizar o desempenho das vias e minimizar o impacto do fluxo de veículos mais intenso. A expectativa é a de que cerca de 775 mil de veículos circulem sentido as regiões litorâneas e interior, entre os dias 6 e 9 de abril.

A segurança viária é prioridade e o DER vai intensificar os serviços de apoio com guinchos leves e pesados e aumento do efetivo com veículos de inspeção. O monitoramento será através de drones nas vias mais movimentadas e 54 câmeras de circuito fechado (CFTV), além de 10 câmeras panorâmicas e contadores veiculares.

A operação contará, ainda, com reforço nas equipes que fazem atendimento, além da ativação da "Operação Visibilidade" com viaturas em pontos estratégicos, para prevenir o registro de ocorrência e agilizar o atendimento aos motoristas e usuários. Durante o feriado haverá intensificação na comunicação com orientação aos motoristas por meio de painéis luminosos (Painéis de Mensagem Variável) espalhados pelos trechos.

Nas principais rodovias de saída da capital paulista operadas por concessionárias, sob gestão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a previsão é receber mais de 1,9 milhão de veículos. A agência reguladora vai monitorar as vias a partir do Centro de Controle de Informações (CCI) com amplo apoio operacional. A malha concedida possui câmeras implantadas em 11,1 mil quilômetros de rodovias, além de telefones de emergência (call boxes), sensores de tráfego, estações meteorológicas e painéis eletrônicos de mensagens.

Também estarão disponíveis, para atendimento aos usuários, ambulâncias e reforço no atendimento médico; guinchos leves e pesados, veículos de apoio operacional, veículos de inspeção de tráfego, além de caminhões-pipas e veículos de socorro de animais. As equipes de colaboradores das praças de pedágio também serão ampliadas para agilizar o atendimento.

Travessias

Para quem optar pelo caminho das balsas, poderá contar com o funcionamento de 24h das travessias de São Sebastião/Ilhabela, Santos/Guarujá, Bertioga/Guarujá, Iguapé/Jureia, Cananeia/Ilha Comprida, Cananeia/Continente e Santos/Vicente de Carvalho. Cananeia/Ariri funcionará em determinados horários, que podem ser consultados aqui.

Com uma frota atual de 32 embarcações, entre lanchas e balsas, o sistema tem um volume diário de 20 mil pedestres, 11 mil ciclistas e 26 mil veículos.

O usuário pode ainda acompanhar as informações em tempo real sobre as condições das Travessias e imagens das câmeras de monitoramento pelo site ou pelo aplicativo Travessias do Departamento Hidroviário - SP, disponível gratuitamente para os sistemas Android e Apple.