Jornal Diário de Suzano - 12/02/2026
Feriado prolongado

Mogi-Bertioga deve receber cerca de 106 mil veículos durante o Carnaval

Números são da Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela rodovia

12 fevereiro 2026 - 14h50
A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga, deve receber cerca de 106 mil veículos ao longo do Carnaval. A estimativa é da Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela rodovia.

O número de veículos é esperado entre esta sexta-feira (13) e a Quarta-Feira de Cinzas (18). A CNL, inclusive, fará uma operação especial durante esse período, buscando garantir a fluidez e a segurança viária.

A concessionária irá reforçar a frota de guinchos; aumentar o número de veículos de inspeção de tráfego e "papa-cones" para sinzalização; oito unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) estarão disponíveis ao longo do trecho.

Caso seja identificado um aumento expressivo do fluxo no sentido litoral, a CNL poderá implantar a Operação de Faixa Reversível. A previsão é que a medida possa acontecer entre 6 e 16 horas.

As obras de rotina nas rodovias serão suspensas a partir de sexta-feira (13), sendo retomadas apenas após o feriado, para evitar interferências no trânsito. O trânsito de cargas especiais também estará suspenso durante todo o período da operação.

A CNL reforçará campanhas educativas focadas no uso do cinto de segurança, manutenção preventiva dos veículos e os perigos de dirigir sob efeito de álcool ou drogas. Em caso de emergência, os usuários podem acionar os serviços da concessionária através dos totens de atendimento ou pelos canais oficiais divulgados no site da concessionária.

