Mogi-Bertioga deve receber mais de 143 mil veículos no feriado de Carnaval

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga, deve receber 143.723 carros neste feriado de Carnaval, que se inicia neste sábado e segue até terça-feira. A expectativa é que o fluxo de veículos na rodovia cresça já na noite desta sexta.

As informações são da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp.

A previsão da agência é de que mais de 5,4 milhões de veículos sigam para o Litoral e Interior pelas principais rodovias que cruzam a Capital paulista, a partir do início da tarde de sexta-feira (17). Desse total, cerca de 4,1 milhões utilizarão a malha concedida. Aproximadamente 1,3 milhão seguirão pelas rodovias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Com isso, o Governo de São Paulo preparou um esquema especial de trânsito nas principais rodovias administradas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) ou sob gestão das concessionárias. Também haverá reforço na operação das oito travessias litorâneas do Estado.

Segurança

A Artesp vai monitorar as vias a partir do Centro de Controle de Informações (CCI). A malha concedida tem 2.976 câmeras implantadas em 11,1 mil quilômetros de rodovias, além de 8.019 telefones de emergência (call boxes), 625 sensores de tráfego, 40 estações meteorológicas, 424 painéis eletrônicos de mensagens. Também estarão disponíveis, para atendimento aos usuários, 214 ambulâncias e reforço no atendimento médico; 258 guinchos leves e pesados, 60 veículos de apoio operacional, 216 veículos de inspeção de tráfego, além de 18 caminhões-pipas e veículos de socorro de animais.

As equipes de colaboradores das praças de pedágio também serão ampliadas para agilizar o atendimento. Sempre que necessário, será implantada a operação papa-fila, com a cobrança diretamente nos veículos, a fim de ampliar o atendimento e evitar ou reduzir a formação de filas.

A comunicação com os motoristas será intensificada por meio de faixas, folhetos e ações de segurança viária nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) e abordará temas como os riscos de dirigir alcoolizado e de não respeitar os limites de velocidade, assim como a importância do uso do cinto de segurança, da manutenção veicular e dicas sobre travessia segura para pedestres. As concessionárias também são parceiras da Operação Chuvas Verão, coordenada pela Defesa Civil Estadual, que, entre outras medidas, promove orientações acerca dos cuidados necessários ao dirigir durante as tempestades.

A previsão é de aumento no fluxo, sentido litoral, a partir das 15h da sexta-feira (17/02), durante todo o sábado (18/02) e domingo (19/02). Na segunda (20/02), deve haver aumento gradual do movimento durante todo o dia no retorno à capital. Na terça-feira (21/02), a previsão é fluxo intenso (sentido capital) o dia todo; na quarta-feira (22/02), fluxo intenso à tarde e à noite.