Mogi-Bertioga deve receber mais de 50 mil carros no feriado de Corpus Christi

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, deve receber mais de 50 mil carros a partir desta quinta-feira, 20, no feriado de Corpus Christi (confira tabela das rodovias administradas pelo DER abaixo). O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também deve lançar a Operação Inverno 2019. As concessionárias, que administram as rodovias Ayrton Senna (SP-70), Presidente Dutra (SP-60) e o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), também realizarão operações específicas para garantir a segurança dos usuários.

Os motoristas poderão planejar a sua viagem, escolhendo os horários de menor movimento. Nas sextas-feiras, as estradas estarão mais livres entre meia-noite e 6 horas. Aos sábados, os melhores horários para viagem são da 1 hora às 7 horas e das 23 horas à meia-noite. No retorno, aos domingos, a dica é viajar da 1 hora às 9 horas e das 22 horas à zero hora.

RECURSOS OPERACIONAIS

Uma das novidades é a implantação de um CCO (Centro de Controle Operacional) móvel do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), estrategicamente montado na cidade de Campos do Jordão. A medida garantirá agilidade no acionamento dos serviços emergenciais de guincho ou socorro mecânico.

Este CCO de Campos do Jordão vai funcionar 24 horas por dia, com 30 funcionários trabalhando exclusivamente no monitoramento da SP 123.

Além disso, o DER reforçou os recursos operacionais das rodovias que integram a Operação Inverno com 74 caminhonetes de inspeção, 122 guinchos leves, 17 guinchos pesados e 124 veículos de apoio. O Departamento também investiu na compra de 600 cones noturnos para melhorar a sinalização e garantir segurança aos usuários nos trechos de operação montados ao longo da rodovia.

EQUIPAMENTOS E DRONE

Fundamental para que sejam mantidas boas condições de segurança viária, o monitoramento das rodovias também ganha incrementos neste ano. Além das 234 câmeras, 72 contadores de veículos e 59 painéis de mensagem variável, um drone será usado na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), no acesso a Campos do Jordão, para que informações em tempo real das condições de trânsito sejam disponibilizadas aos usuários, permitindo o melhor planejamento de sua viagem. Todas estas informações constarão nos Boletins Informativos, que poderão ser acessados no sitewww.der.sp.gov.br e pelo Twitter (@_dersp). O Centro de Operações e Informação estará 24h em funcionamento e o contato poderá ser realizado pelo telefone de emergências, o 0800 055 5510.

CAMPANHAS EDUCATIVAS

O DER irá lançar nesta temporada de inverno a revista VIAS DER que irá trazer conteúdo especialmente desenvolvido para os usuários das rodovias estaduais mais utilizadas nesta época do ano. Ela estará disponível em uma página no Facebook, que irá trazer as imagens em tempo real e demais informações da rodovia e versões impressas serão distribuídas em Campos do Jordão.

Espalhados por pontos turísticos da cidade, seis totens com campanhas educativas voltadas à segurança viária e munidos com carregadores de celular serão instalados. Com quatro metros de altura e serão funcionamento à energia solar.