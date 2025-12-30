Colisão na Mogi-Bertioga causa oito quilômetros de lentidão

Um acidente no quilômetro 78 da rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098), na manhã desta terça-feira (30), causou lentidão de pelo menos oito quilômetros na via.

Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra a via, um veículo colidiu contra a defensa metálica, uma barreira de proteção, por volta das 7h40.

A ocorrência foi atendida pela equipe da CNL e não registrou feridos. O trecho foi totalmente liberado a partir das 8h26.

A via está com lentidão do quilômetro 77 ao 69, sentido litoral, com tempo nublado. Segundo informações de aplicativos de trânsito, o tempo estimado para chegar ao litoral paulista pela via é de uma hora e meia.