Mogi das Cruzes confirma mais duas mortes por dengue; total sobe para 17 no Alto Tietê

Mogi das Cruzes confirma mais duas mortes por Dengue, nesta quinta-feira (9), ao todo são seis óbitos contabilizados na cidade. O total da região subiu para 17 mortes. A informação é do Painel de Monitoramento da Dengue, do governo de São Paulo.

Óbitos

Segundo o Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika de São Paulo, até o momento foram seis mortes em Mogi das Cruzes; cinco em Suzano; duas em Santa Isabel; e uma em Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Biritiba Mirim e em Guararema. Na região, apenas Arujá, Poá e Salesópolis não registraram óbitos.

Dengue

A dengue é uma doença transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Segundo o Ministério da Saúde, os principais sintomas são: dor abdominal (dor na barriga) intensa e contínua; vômitos persistentes; acúmulo de líquidos em cavidades corporais (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico); hipotensão postural e/ou lipotímia; letargia e/ou irritabilidade; aumento do tamanho do fígado (hepatomegalia) > 2cm; sangramento de mucosa; e aumento progressivo do hematócrito.

A maioria dos pacientes se recupera, porém, parte deles podem progredir para formas graves, inclusive virem a óbito.