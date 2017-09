Mogi das Cruzes recebe a quinta etapa da Copa EFX Brasil 2017 neste final de semana

Mogi das Cruzes vai receber neste final de semana a quinta etapa da Copa EFX Brasil 2017, um campeonato de enduro de motos off road que é realizado em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, dividido em seis etapas ao longo do ano. A competição, que faz parte da programação do aniversário de 457 anos de Mogi das Cruzes, será no domingo (24/09), na Avenida Cívica, porém no sábado (23) já será possível conferir shows de manobras radicais, conhecidos como wheeling, que serão realizados pela equipe X Moto Show.

A expectativa é que 130 competidores nacionais e internacionais da modalidade venham à cidade para participar da etapa de Mogi das Cruzes. O evento, portanto, serve como uma importante ferramenta de divulgação da cidade, contribuindo diretamente para o fomento do turismo local. Também por isso, conta com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

No sábado (23), será feita a montagem de todos os boxes e as apresentações de wheeling estão previstas para as 10h e 15h, na própria Avenida Cívica. Além disso, os pilotos terão a oportunidade de adquirir novos conhecimentos, com um curso gratuito de primeiros socorros, que será comandado pelo subtenente e integração do MOB (Moto Operacional de Bombeiros), Edson Dutra. O curso começa às 14 horas e deve terminar às 15h30.

Já no domingo (24), às 9 horas, acontece a largada efetiva da prova, cujo trajeto compreende belas trilhas existentes em Mogi. Para os competidores, os desafios da prova já estão definidos – serão três testes cronometrados por um percurso inédito de cerca de 30 quilômetros.

Pelo menos três destaques do Rally dos Sertões 2017 têm presença confirmada. Campeão geral da categoria Motos, o paulista Jean Azevedo estará em Mogi das Cruzes para acompanhar a prova e torcer pelos companheiros de sua equipe. Já Júlio Zavatti, o Bissinho, dono do troféu na classe Brasil, assim como a piloto revelação Janaína Souza, que completou o rali em sua estreia e é líder da classe Feminina na EFX, devem estar presentes.

A exemplo do que já feito em etapas anteriores, os resultados da prova serão divulgados em tempo real, graças ao moderno sistema TotemNow, utilizado pelos organizadores do evento. Além disso, a prova será transmitida ao vivo pela página do Facebook do evento.

A previsão é que a premiação acontece por volta das 15h30 e que as 17 horas do domingo as atividades como um todo sejam encerradas.

O telefone dos organizadores, para mais informações é o 4513-5421.



Programação

Sábado (23)

• 06:00 - Abertura do Parque de eventos para montagem dos box.

• 10:00 - Show de Weeling

• 13:00 – Show de Weeling

• 14:00 – inicio de curso de primeiros socorros com SUB TENENTE DUTRA do MOB

• 15:30 – Término do curso de primeiros socorros com o Sub Tem. Dutra do MOB

• 16:00 – Término das atividade do dia 23 /09 .



Domingo (24)

• 07:00 - Abertura da secretaria;

• 07:30 – Início vistoria técnica e entrada ao parque fechado;

• 08:45 – Briefing Técnico a pilotos e equipes;

• 09:00 – Inicio da 1ª Largada com os primeiros pilotos;

• 10:00 – Fim da vistoria técnica e entrada ao parque fechado;

• 10:00 – Fechamento da secretaria;

• 15:00 – Previsão da premiação aos campeões;

• 17:00 – Encerramento das atividades