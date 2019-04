Mogi-Dutra é interditada na tarde desta segunda-feira para nova fase de desmonte de rocha

A Rodovia Pedro Eroles (SP-88) fica completamente interditada nesta segunda-feira (8) das 13h30 às 16h30, entre os kms 32 e 39,45 para a execução da quarta etapa de detonação de rocha. Após os trabalhos a rodovia será reaberta ao tráfego.

Agentes de trânsito e viaturas da Unidade Básica de Atendimento do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) estarão a postos para orientar os motoristas e usuários.

Intervenção

O desmonte de rocha acontecerá no km 35,89, mesmo local do serviço feito anteriormente. Para que os moradores da região não sejam impedidos de acessar os bairros próximos, a interdição da SP 088 será parcial entre os kms 35,3 e 36,8 no trecho posterior à entrada para a Rua Colegero Rape.

O consórcio Construcap-Copasa, responsável pela execução das obras de duplicação, realizará os serviços sob a supervisão do DER. Todas as medidas cautelares foram tomadas para que a segurança dos trabalhadores e usuários da rodovia seja mantida.

Desvio do Tráfego

Os condutores que trafegam pela SP-88 no sentido Mogi das Cruzes-Arujá poderão utilizar a rampa de acesso a São Paulo e seguir pela Rodovia Ayrton Senna (SP-70) até a saída no km 35. A partir deste ponto, podem pegar o acesso à cidade de Itaquaquecetuba e seguir pela Rodovia Alberto Hinoto (SP-56) até Arujá.

No mesmo sentido, os usuários poderão optar por seguir viagem pela Rodovia Ayrton Senna (SP-70) e, no km 36, acessar o Rodoanel Mário Covas (SP-21) na direção da Rodovia Presidente Dutra/Fernão Dias (BR-381). Na Dutra, seguir em direção à saída do Km 119 e chegar até Arujá.

Para quem for sair de Mogi das Cruzes, poderá ir pela SP-88 no sentido Arujá até a rotatória no cruzamento com Estrada de Santa Isabel, virar à esquerda, seguindo pela SP-056 até chegar a Itaquaquecetuba. No cruzamento com a vicinal “Estrada do Mandi”, os motoristas deverão virar à direita e acessar a Rodovia Ayrton Senna (SP-70), seguindo por esta via até a saída do Km 45 no sentido de Mogi das Cruzes.

Duplicação

A SP-88 passa por obras de duplicação da pista e modernização, com melhorias dos acostamentos, construção de viadutos, passarelas e posto de pesagem, entre os kms 32 e 39,45. O investimento é de R$ 121,9 milhões por parte do Governo do Estado, com previsão de conclusão em janeiro de 2020.